Usaid provee ayuda humanitaria venezolanos y colombianos en La Guajira (Fotos)

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) informó en su cuenta oficial de Twitter que La Oficina de Asistencia para Desastres Extranjeros en la Guajira prestan servicios para las familias más vulnerables.

Entre estos servicios ofrecen kits de alimentos de emergencia a costos accesibles para los venezolanos y colombianos que se encuentran en La Guajira.

Asimismo, afirmaron que poseen cupones de igual forma alimenticios para que aquellos que se encuentren en esta zona adquieran alimentos nutritivos en diferentes tiendas.

Además reportó la donación de equipos para el hospital Erasmo Meoz y confirmó su apoyo al gobierno colombiano felicitandole por la solidaridad con los venezolanos al recibirlos y brindarles apoyo

