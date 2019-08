EEUU reitera apoyo a la presidencia encargada de Venezuela 

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de su cuenta en la red social Twitter, reiteró que EEUU seguirá apoyando al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

lapatilla.com

“Estados Unidos continúa de pie con el presidente interino @jguaido, la Asamblea Nacional elegida democráticamente y el pueblo de Venezuela mientras buscan restaurar el orden constitucional y la democracia en su país.”

The United States continues to stand with Interim President @jguaido, the democratically elected National Assembly, and the people of #Venezuela as they seek to restore constitutional order and democracy to their country. pic.twitter.com/ntMQXnaMYF

— Department of State (@StateDept) August 16, 2019