Grecia Salamon triunfa como talento hispano en los Estados Unidos

🎤🌟 A veces es increíble como la vida sabe posicionarte en el camino correcto. Nunca me había planteado la posibilidad de conducir y mucho menos programas en vivo. Estuve muy cerrada a otras opciones que no se trataran de actuación. Hoy día estoy descubriendo una faceta de mi que me llena de alegría, me hacer crecer como profesional y como artista 🦋Con el tiempo he aprendido que puedo ser más de una cosa, puedo convertirme en muchas cosas a la vez y expandir mi vida hacia diferentes horizontes (no dejes que nadie te diga lo contrario) Además, ¿No es esto lo que se requiere para ser actor? 💭 He aprendido que como seres humanos tenemos capacidades ilimitadas, incluso muchas que no conocemos de nosotros mismos. Estamos en esta vida para crear y experimentar todo lo que nos propongamos… No tengas miedo de atreverte, de probar cosas nuevas o de lanzar todo por la ventana para reconstruir tus sueños 🙏🏼✨ Mi experiencia más maravillosa ha sido dejarlo todo para reconstruir(me) ♥️ #GreciaSalamon . . 👗Vestuario @sheinofficial . 💄 @elenavazquez_mua . . #Conductora #TVhost #Univision #AmoMiTrabajo #news #show #network #entertainment #sales #pro #work #workhardplayhard #Monday #motivation