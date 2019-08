La respuesta oficial de Groenlandia ante el interés del gobierno de Donald Trump por comprarla

“Tenemos una buena cooperación con Estados Unidos, y vemos esto como una expresión de mayor interés en invertir en nuestro país y en las posibilidades que ofrecemos. Por supuesto, Groenlandia no está a la venta. Debido al carácter no oficial de las noticias, el gobierno de Groenlandia no tiene más comentarios que hacer”, sostuvieron las autoridades locales en un comunicado difundido este viernes, publica Infobae.

En la misma línea se expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores de esta monumental isla de 2,1 millones de kilómetros cuadrados —la mayor parte, hielo— y poco más de 55.000 habitantes. “Groenlandia es rica en recursos valiosos como minerales, agua y el hielo más puros, reservas de peces, mariscos, energía renovable, y es una nueva frontera para el turismo de aventura. Estamos abiertos a los negocios, pero no a la venta”, sostuvo en su cuenta de Twitter.

#Greenland is rich in valuable resources such as minerals, the purest water and ice, fish stocks, seafood, renewable energy and is a new frontier for adventure tourism. We're open for business, not for sale??????? learn more about Greenland on: https://t.co/WulOi3beIC

— Greenland MFA ?? (@GreenlandMFA) August 16, 2019