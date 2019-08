Las sanciones de EEUU podrían quitarle las tardes de relax y Netflix a Maduro y Cilita “La Bonita”

Venezuela se está desmoronando. La economía de la nación sudamericana, que alguna vez fue rica, está en caída libre, haciendo más giros y vueltas en su camino hacia el fondo que Simone Biles en el Campeonato de Gimnasia de EE. UU. Los apagones eléctricos de gran alcance, los niveles endémicos de delincuencia y la escasez de alimentos han contribuido al éxodo de más de 4 millones de venezolanos, muchos de los cuales huyen a pie.

lapatilla.com

Por: Manuel Madrid – Miami New Times

En este momento de crisis histórica, uno podría esperar que el jefe ostensible de un estado fallido como Venezuela simule al menos preocupación por su país. Pero no Nicolás Maduro. No, este hombre fuerte venezolano tiene cosas mucho mejores que hacer, como organizar la mayor reunión de socialistas y comunistas del hemisferio en Caracas en julio. El evento, que le costó al país insolvente unos $ 200 millones , debió haber escondido a Maduro, porque unos días después, usó un discurso público para confesar sus hábitos de observación compulsiva. (¡Incluso los dictadores necesitan descomprimir de vez en cuando!)

Maduro acababa de terminar de ver la nueva serie de 60 episodios de Netflix, Bolívar , que relata la campaña del libertador venezolano Simón Bolívar para lograr la independencia de España para Venezuela y otros cinco países sudamericanos. Bolívar se convirtió en el homónimo de la “revolución política” iniciada en 1998 por Hugo Chávez, entonces presidente de Venezuela, y pasó a Maduro. En 1999, Chávez ayudó a cambiar el nombre oficial del país a la República Bolivariana de Venezuela.

Maduro, quien criticó el programa en junio alegando que era de producción colombiana y, por lo tanto, seguro que estaría plagado de “mentiras” y “basura”, se disculpó por su prejuicio. Maduro vio el programa con su esposa, Cilia Flores, y dijo que los dos quedaron “maravillados” y “conmovidos”.

Sin embargo, más que un carnaval de mala óptica, el atracón de televisión de 60 horas de Maduro también podría ser ilegal. Marcado por primera vez en Twitter por la corresponsal de Bloomberg en Venezuela, Patricia Laya, el consumo de Netflix de Maduro parece estar en violación de las sanciones estadounidenses, que prohíben que cualquier persona o entidad estadounidense brinde servicios a Maduro y miembros de su gobierno. Las sanciones fueron diseñadas para privar al régimen de fondos y acceso a Maduro a los mercados de crédito extranjeros, pero también podrían incluir servicios de internet como Netflix.

.@CaracasChron hits on the most important themes here, but I wonder, could @netflix violate U.S. sanctions by offering Maduro its services? (I get that he probably uses someone else's subscription like most of us, but still)

— Patricia Laya (@PattyLaya) August 7, 2019