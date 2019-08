Laureano Márquez: La recompensa

Posteado en: Opinión

Una información procedente de los Estados Unidos señala que la subsecretaria de Estado para asuntos de Cuba y Venezuela (¡que nivel de especificidad!) declaró, en relación a la orden de captura que pesa por narcotráfico en contra de un alto jerarca del régimen venezolano, que podría haber recompensa por su captura.

La noticia llama la atención, porque ¿quién podría ayudar a capturar al susobicho? Siendo una persona de tan alto nivel, de esas que cualquier hijo de vecino no se encuentra caminando por la calle, supone uno que la oferta está destinada fundamentalmente a gente del entorno. Primeramente la familia: algún primo envidioso por el fulgurante éxito del pariente, una exnovia dolida y rencorosa, un concuño que está en una situación apremiante y necesita esos reales e incluso -¿por qué no?-, conociendo al personaje, ¿quién mejor que él mismo para ganarse unos reales fingiendo la propia entrega? Habilidad para el fraude y el engaño no les falta.

El segundo grupo para quien puede ser atractiva esta oferta de rescate es el los guardaespaldas. Son quizá los que la tienen más fácil porque conocen todos los movimientos. La oferta para ellos sería interesante porque podría añadir la posibilidad de vivir en el imperio como héroes redimidos, incluso de escribir un libro contando cómo se hizoque podría ser un best seller.

El tercer grupo es, sin duda, el de los camaradas de partido, porque la ambición no tiene límites. Siempre al interior de los partidos políticos, aquellos que se encumbran a alta velocidad van dejando un rosario de envidias y facturas pendientes que alguien podría estar dispuesto a cobrar en el momento más oportuno.

En el ambiente de codicia en el que se mueve el personaje, en definitiva, una oferta de rescate puede resultar algo muy tentador. La señora Filipetti ha dicho que en cualquier momento publican el aviso, al estilo del lejano oeste: arriba en grandes caracteres la palabra “wanted” la fotografía al centro del aviso, con sombrero y cigarrillo en la boca como Clint Eastwood en “el bueno, el feo y el malo” y en la parte de abajo, lo más importante: la palabra “reward” con el monto de la recompensa en cuestión.

Height: 6’ 2’’ (en pie)Weight: 190 lbs. (la mitad del jefe)

Gender: Male (mas que male melesimo)

Skin tone: Light brown tendiendo a very white

Eyes: brown (both)

Hair: black/gray (with entrance on both sides)

Have you seen this most wanted fugitive, Godgiven?