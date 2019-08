Precios de estacionamientos en Caracas superan el ajuste anunciado por Sundde

Posteado en: Actualidad, Economía

El costo de los estacionamientos en la Gran Caracas supera lo estipulado por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), quien instó a no menos de 47 garajes a reducir sus tarifas planas y establecer una de Bs 900 más IVA, lo que equivale a 1.044 bolívares por hora.

El director de la Asociación Nacional de Propietarios y Administradores de Garajes y Estacionamientos (Anpage), Otter Jeristón, aclaró que cada uno de los lugares con esta medida, cobraban tarifa plana de distintos valores.

El Centro Comercial Sambil cobraba Bs. 15 mil por hora, ejemplificó. Cabe mencionar que además de este estacionamiento fueron sancionados por la estatal: Tolón, San Ignacio, Multiplaza El Paraíso y Centro Ciudad Comercial Tamanaco.

“Estos lugares no escapan de la realidad que vive el país, los insumos que necesitamos se pagan en divisas”, expresó.

Por su parte, José Rafael Baldó, vicepresidente de Anpage, expresó que “no tiene sentido llevar las tarifas a los valores que la Sundde decretó” para el uso de los estacionamientos. A su juicio es insuficiente para cubrir los gastos operativos.

Agregó que “lo que termina haciendo el Gobierno nacional a través de este tipo de organismo, es eliminar las ofertas de trabajo o emprendimientos en el país”.

El diario 2001 salió a zonas de la capital, con el objetivo de constatar cuales los precios que ofrecen algunos aparcamientos.

El garaje Lotto 4, ubicado en el sector la Quebradita ubicado en San Martín, tiene una tarifa durante 12 horas para vehículos en Bs 600 y para carga en mil.

Marcos Zapata, dueño del lugar, dijo que mantiene este precio para ser solidario con la comunidad. “Esta hiperinflación nos afectó drásticamente y este costo no ayuda en nada ni siquiera a pagar las cuentas”.

El pago de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria (SUMAT) subió en tan solo un mes de Bs 2 mil a 640.000, ejemplificó Zapata.

“Yo estoy pensando seriamente en subir la tarifa del servicio, pero no puede ser muy alta porque mis clientes se me pueden ir y eso me afectaría más”, expresó.

El parking del Mercado San Martín tiene una tarifa única de 500 bolívares. También ocurre en un garaje del sector San Juan, que está en 500, así lo indicó su encargado.

“No se da una calidad de servicio a la persona porque no se cobra lo necesario”, afirmó.

Modesto Montiel, dueño del estacionamiento Estéreo Plaza, ubicado en la parroquia Santa Teresa, detalló que tiene un precio plano de 10 mil.

“Esta situación no es buena porque todavía con ese monto, estoy que cierro el servicio porque no me da para mantenerlo”.

“El cobro del SUMAT más el servicio de aseo urbano de Supra sale en Bs 460 mil”, agregó.

Montiel agregó que “quiero arreglar el estacionamiento, pero averiguando precios más la hiperinflación todo sale como en $300 que no genero actualmente”. Además dice que ante la crisis económica del país, él no tiene ni siquiera empleados en el lugar.

“Yo tengo que atender el estacionamiento porque no puedo contratar a nadie para que lo haga, si la tarifa no me ayuda a costear las cuentes menos a pagar un sueldo”, así lo indicó el dueño del garaje.

En el estacionamiento del Parque Naciones Unidas, en El Paraíso, hay actualmente una tarifa plana de 3.500, según su encargada. “Somos el único estacionamiento de la zona que cobra más barato”, manifestó.

“La cantidad de personas que vienen a solicitar el servicio, nos permite que sea una tarifa “solidaria”, pero lo que no tenemos es los materiales para hacer un adecuado mantenimiento”, indicó.

Sobre la situación de los precios, Antonio Maestre dijo que hace dos semana en el C.C Sambil le cobraron 12 mil bolívares por el servicio del garaje.

“El costo es demasiado para lo que tarde en el lugar y es injusto pagarlo. Además las colas son demasiado largas y los puntos tarden mucho en pasar”, reclamó.

Maestre dijo que en este año el pago de los estacionamientos en los centros comerciales varía mucho, pero no sabe porque ocurre

“Hace dos semanas fui al estacionamiento del C.C Multiplaza El Paraíso y me cobraron 9 mil bolívares la tarifa plana. También me pareció costoso y ahora no utilizo estos garajes para mi carro porque son demasiado elevado el costo”, manifestó Maestre. El usuario apuntó que “los estacionamientos privados no deberían tener estas tarifas tan altas porque no es accesible para ninguna persona, pero tampoco es correcto que las autoridades gubernamentales en esta materia pidan que regalen el servicio con tan pocos bolívares”. A juicio de Maestre, los garajes deben poder mantenerlo para no cerrarlos todos “así no nos vemos más afectados los usuarios”.

