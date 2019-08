Bolton destaca que el régimen de Maduro ya no puede comerciar ni con sus aliados

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El asesor de Seguridad Nacional para la Casa Blanca, John Bolton, destacó que las compañías más importantes del mundo siguen negándose a comerciar con el régimen de Nicolás Maduro tras las sanciones de EEUU, incluyendo los aliados estratégicos del chavismo.

lapatilla.com

“Las compañías globales están en aviso y alejándose de los tratos con el régimen ilegítimo de Maduro”, resaltó Bolton en Twitter, luego que tanto la estatal petrolera china Cnpc y el banco nacional turco, Ziraat Bank se negarán al unísono a sostener sus vínculos comerciales y financieros con representantes de Maduro.

Finalmente, Bolton sentenció que tales instituciones “no se arriesgan a exponerse a sanciones más significativas. Estados Unidos apoya al pueblo de Venezuela”.

