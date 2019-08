De lo sensual a lo perverso… La FOTO-NALGAS de nuestra Miss Universo (UFFF)

View this post on Instagram

Hace meses publiqué una foto parecida a esta y por boba la borré. ¿Por qué? Me encontré con mujeres diciéndome: Stefania ¿Qué fue esa foto? Acá les dejo cómo me sentí: Por años me acomplejó un mundo tener tantas curvas y nalgas. Siempre me gustó y me gusta ser recatada y por mucho tiempo sentí que mi cuerpo no estaba a la par o acorde con mi forma de ser por lo “voluptuoso” para mi medio. En el modelaje me acomplejaron mil veces. Más de una vez me dijeron: “Tus caderas son muy grandes. No puedes estar en pasarela”. Luego caí en la pendejada de escuchar a los demás cuando subía fotos en traje de baño diciéndome: NO parecen cosas tuyas, me intimidé y borre un montón y acá digo ¡Qué boba fuí!. Ya entendí que la gente va encontrar cualquier cosa para criticar. Y bueno, SÍ esta la de la foto también soy yo aprendiéndome a querer así con mis curvas, cada centímetro de mi piel y sintiéndome cómoda 🥰✨ ¡SÉ LIBRE no le pares a la gente porque la ÚNICA/O que sabe sus batallas eres TÚ! 😘✨