Posteado en: Destacados, Nacionales

Una crisis institucional “muy grande” estaría viviendo el país según del diputado a la Asamblea Nacional Eustoquio Contreras. En una entrevista concedida a Lapatilla.com, Contreras señaló que en el parlamento se estaría llevando a cabo un “Fujimorazo”, refiriéndose al período en el que el ex presidente de Perú Alberto Fujimori disolvió el congreso de su país, y haciendo referencia a las presunciones de que en Venezuela la ANC pretendió acabar con la AN, considerada un parlamento pequeño con una sola cámara que suman 33 diputados perseguidos y/o encarcelados.

El parlamentario sostiene que hay un problema de poder dado ya que en la nación hay un presidente de la AN Juan Guaidó a la cabeza, que concibe que la resolución del conflicto generalizado pude resolverse si se convocan a nuevas elecciones presidenciales, entendiendo que se venció el período constitucional el año pasado y que las elecciones del 20 de mayo no superó la crisis sino que la agravó; y por el otro lado hay otro sector en el territorio venezolano encabezado por Nicolás Maduro como líder político, que dice que no hay que hacer elecciones presidenciales libres porque ya esas se realizaron el 20 de mayo.

“Aquí hay un sufrimiento social, económico, moral, institucional, pero se expresa en la actuación de los actores políticos de la lucha por el poder donde encontramos esas dos realidades.

Aquí hay dos salidas, nadie quiere la vía violenta, pero la realidad dialéctica por la naturaleza del problema te dice tres cosas uno, una profunda crisis que el país no la va a tolerar como fatalidad, no va a convivir con ella, dos, no tiene salida institucional porque las instituciones han llegado a tal nivel que no puede explicar que la gente cree que hay dos presidentes, que hay dos fiscales generales de la república, que hay dos poderes legislativos, y así está dividida la comunidad internacional, si no fuera así más de 50 países no estuvieran reconociendo a Guaidó como presidente”.

El también abogado señaló que la coyuntura nacional se debe a una falta de nivel político, de debate y de compromiso con la historia y con el país. Explicó que la manera, y el contenido de las conversaciones vienen dadas por las jerarquías personales de los actores.

Argumenta que en el país hace falta dirigentes, aun cuando reconoce que hay buenos líderes en los partidos, en los gremios, en las instituciones deportivas, pero a su juicio, pareciera ser que lo que no tiene dirigente es el país.

“Cuando hay grandeza y jerarquía moral, los dirigentes dicen caramba vale producto de esta lucha el país se desvanece, el prestigio internacional está por el suelo, estamos empobreciendo a la sociedad y podemos ir a guerra civil, vamos a ponernos de acuerdo.

Pero cuando se carece de esa grandeza, los actores negocian cuando ven sus intereses en peligro, cuando llegan a la conclusión de no hacer algo por aquello de la relación de costo beneficio le es peor que no hacerlo”.

Contreras no descarta una intervención en el territorio venezolano, situación que no la comparte ni la desea, pero indicó que su experiencia le dice que si no “desactivamos esa bomba de tiempo” refiriéndose a la vía de la fuerza y de la violencia, indudablemente que se está dejando el camino abierto a esas dos consecuencias. Ante la adversidad el asambleísta agrega que debe haber entendimiento entre las partes en conflicto.

“El que crea que jugando con el diálogo con las conversaciones manipulando la opinión, va a acostumbrar el país para que viva con esta crisis eternamente y que va a alejar el fantasma de la intervención está equivocado porque además la amenaza no es solamente una intervención, es una intervención popular y un golpe de estado”.

Mientras el tiempo transcurres el diputado insiste en que hay que continuar con la presión, y hacer espera de que los actores que negocian por cálculo personal, los que están resistidos a negociar, negocien cuando tengan el agua a nivel del olfato.

Reconoce que en Venezuela no hay socialismo, ni izquierda, sino un capitalismo de estado “enorme” que gobierna en nombre de la izquierda.

“Yo lo que si te puedo decir que no todo lo que se dice es lo que se siente, el acuerdo que llegamos nosotros de impulsar un proyecto bolivariano de cambios estructurales con Chávez a la cabeza, eso se desvaneció en el camino, porque aquí se desmontó los medios de producción capitalistas y todo lo ha asumido es el estado y no se los transfirieron”.

Aprecie más de esta entrevista en el siguiente video: