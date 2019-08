Vinotinto y arepas: Un inglés sorprende con un libro sobre cultura venezolana y fútbol (Entrevista exclusiva)

Posteado en: Destacados, Nacionales

Hace un par de días me encontraba revisando mi Timeline de Twitter y me encontré con una sorpresa bastante agradable: Un periodista inglés llamado Jordan Florit, agradecía a través de un video a las personas que han apoyado un proyecto suyo bastante particular.

Lucho Suárez || @SirLuchoSuarez || lapatilla.com

Indagué en su perfil y me enteré que él se encontraba escribiendo un libro sobre la cultura venezolana y nuestra Vinotinto… ¡WOOW! Me estalló la cabeza y decidí ponerme en contacto con él para conversar un poco sobre su obra. No es usual que un británico escriba con tanta pasión sobre nuestro país, y menos sobre nuestro poco conocido balompié.

Jordan, muy educado, agradable y profesional, aceptó mi invitación y decidimos entablar una plática acerca de su libro “Red Wine and Arepas: How Football is Becoming Venezuela’s Religion” (Vinotinto y arepas: Cómo el fútbol se está convirtiendo en la religión de Venezuela), y a continuación les revelaré lo que conversamos.

Con 25 años de edad, Jordan vive en Londres y me confesó que sus principales pasiones son el fútbol, la sociología y la cultura latinoamericana. Tiene nueve años trabajando como escritor independiente.

Pero… ¿De dónde radica su interés en la cultura y el fútbol venezolano?

“Mi interés en Venezuela precedió a mi interés en el fútbol. La familia de mi padre es española y mi esposa habla con especial interés sobre América Latina. Rodeado de estas influencias, quería aprender más sobre el continente, así que comencé a leer libros. Me encanta leer, y mis intereses se reflejan en los libros que elijo: historia, política y fútbol. He leído libros sobre Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Honduras, Guatemala, etc. Cuando comencé a leer libros sobre Venezuela, los únicos en inglés eran sobre Hugo Chávez y Simón Bolívar. Los leí todos pero también quería aprender sobre el país de otras maneras“, dijo.

Asimismo, agregó: “Me volví al fútbol porque creo que el deporte es una excelente manera de aprender sobre un país, pero no hay libros sobre fútbol venezolano en inglés. Pensé que era una pena“.

“Unos años más tarde, decidí investigarlo por mí mismo porque sentí que la cobertura de noticias de Venezuela en Europa es muy unidimensional. Solo hay una conversación sobre Venezuela: la crisis económica. La gente en Inglaterra solo sabe una cosa sobre Venezuela: la crisis económica. Esto oculta el hecho de que hay mucho más en el país que esto, tantas otras historias que contar. Cuando un país entero está representado de una sola manera, pierdes tantos matices y comprensión. Creo que el fútbol es un gran reflejo de la sociedad y una excelente manera de aprender sobre un país, así que comencé a interesarme más en La Vinotinto, a partir de 2017. Así comenzó“, señaló.

-¿Qué se dice en Inglaterra sobre la crisis en Venezuela?

“En Inglaterra, no se presta mucha atención a Venezuela. Cuando es así, siempre es negativo. De vez en cuando, hay una breve nota en las noticias internacionales donde solo se muestran tiendas vacías sin nada en los estantes y largas colas de personas afuera. Ese es el único lado de Venezuela que vemos en Inglaterra. Para saber algo más, debes investigarlo por ti mismo. Espero que mi libro pueda contribuir a la conversación y educar a las personas sobre qué más está sucediendo en el país, y también para ampliar su comprensión general“.

-¿Qué te ha parecido interesante de la cultura venezolana y su gente?

“Me gusta que parezca que, cada venezolano que conozco tiene conocimientos políticos (independientemente de su persuasión política), tienen una buena comprensión de la historia venezolana y están muy orgullosos de su país“.

-¿Has probado algún plato típico venezolano?

“Sí, mis comidas favoritas serían los tequeños con gausacaca, la arepa criolla, el pabellón y una cerveza Polar. Hay dos grandes cafés venezolanos a pocos kilómetros de mi casa: ‘Gastronomía venezolana’ y ‘Mi cocina es tuya’“.

-¿Cómo surgió esa idea de crear un libro mezclando la cultura venezolana con el fútbol?

“En marzo, decidí escribir un artículo para These Football Times sobre el equipo de la Copa Mundial Sub-20 2017, cómo le iba a La Vinotinto y cómo se perfilaba el futuro. Para la entrevista, hablé con el centrocampista de los Red Bulls de Nueva York, Cristian Cásseres Jr, y con el CEO del equipo venezolano de fútbol SOLO VENEX“.

“El artículo fue muy bien recibido por los fanáticos del fútbol venezolano en todo el mundo y decidí que quería escribir más sobre el fútbol venezolano. Hice algunos contactos y planeé algunos artículos, pero cuanto más investigaba, más creía que podía hacer algo realmente bueno y más que unos pocos artículos. Siempre he creído que el fútbol proporciona una gran visión antropológica y, por lo tanto, decidí que podría escribir un libro sobre el fútbol venezolano, pero con el objetivo de educar a los lectores sobre el país en general. El fútbol es mucho más que un juego, y en Venezuela creo que ese es aún más el caso“.

-¿Has asistido a un partido de La Vinotinto?

“Todavía no he asistido a uno, pero vi todos los partidos de Copa América en Londres con @VENenIN_Oficial, una organización que organiza eventos para los venezolanos que viven en Inglaterra. Los juegos tenían un gran ambiente con muchos venezolanos allí, animando a La Vinotinto. Cuando esté en Venezuela a finales de este año, planeo ir a varios juegos. Ya sé que iré a un partido de Caracas FC. Espero que el año que viene pueda ver La Vinotinto también“.

-¿Te has vuelto hincha de algún equipo del fútbol venezolano?

“No tengo un equipo de fútbol venezolano favorito; Me atraen más las historias individuales centradas en un club, un jugador o algo histórico. Por ejemplo, estoy intrigado por Los Demonios Rojos del Caracas FC, el récord de transferencia de Zamora de exportar jugadores al extranjero, Adjin Livingstone es el único jugador africano en la liga, el hecho de que tengan árbitros femeninos en el juego masculino (no tenemos aquí) y cosas como esta. Si tuviera que elegir un club, sería uno en la costa, que tenga un pasado intrínsecamente vinculado al comercio principal en el área, y uno que casi siempre esté en la división superior, ¡pero que nunca gane nada! Eso los haría como mi equipo en Inglaterra: Southampton“.

-¿Qué jugador venezolano ha captado tu atención?

“Yeferson Soteldo es mi favorito. Creo que es un gran jugador. Me recuerda a mi jugador favorito cuando era niño: Ronaldinho. Él juega alegre y descarado, con la alegría con la cual todos jugamos de niños pero que perdemos a medida que crecemos. Él todavía tiene eso. Es maravilloso verlo“.

-¿Qué opinas del desempeño de La Vinotinto en la última Copa América disputada en Brasil?

“Creo que fue aceptable; Nada más y nada menos. Creo que Dudamel está en un callejón sin salida. Tienen para este momento su clasificación más alta de la FIFA, con un enfoque muy organizado, que es predominantemente defensivo. Ahora, sin embargo, creo que tienen el talento para ser un poco más aventureros en su juego. Dudamel ha sido bendecido con las recompensas del arduo trabajo de FVF y Futve y de los jugadores que se han esforzado por llegar a Europa, a la MLS y a las grandes ligas de Sudamérica”.

“Creo que tiene que tomar una decisión: Continuar con sus ideales y posiblemente arrepentirse de no ser más aventurero si fracasan, o cambiar de enfoque ahora y usar los próximos 12 meses para cambiar su estilo. No creo que se necesiten demasiados ajustes para mejorar la unidad en una buena cantidad. Si Venezuela califica para 2022, será un gran logro, independientemente de cómo se logre“.

-¿Y crees que La Vinotinto tiene chance de clasificar a la próxima Copa del Mundo?

“Sí, creo que La Vinotinto puede calificar para Qatar. La calidad definitivamente está ahí, y creo que los planes a largo plazo en los que FVF y Futve han cooperado se materializarán. Qatar 2022 puede ser el producto final de un intento decidido de mejorar en el deporte que comenzó, en mi opinión, en 2007. Calificar para una Copa del Mundo significaría mucho para la gente de Venezuela, mucho más allá del deporte. Es una representación internacional positiva en el escenario global más grande del mundo. Es una representación que la gente merece y estoy desesperado por que suceda“.

-Volviendo a tu obra: ¿Cómo va la investigación?

“Está muy avanzada. He estado trabajando muy duro para asegurarme de tener tanta información y tantas figuras de fútbol con conocimiento como sea posible. Hasta ahora tengo más de 45 entrevistas organizadas, incluso con jugadores actuales y pasados de La Vinotinto, jugadores de Futve, presidentes de clubes, propietarios y funcionarios. Voy a Venezuela a finales de este año“.

– ¿Cómo esperas que sea la reacción a tu libro?

“No sé que esperar. ha sido abrumadora. Tenía 35 días para recaudar £ 5000 vendiendo pedidos anticipados para asegurarme de poder ejecutar el proyecto. El objetivo fue alcanzado después de 18 días. Todavía quedan 16 días y el total es de £ 5207 en este momento. He vendido más de 140 copias hasta ahora y espero que pueda continuar. Cuando se publique el libro, espero que la reacción sea positiva; Mi objetivo es dar voz a los cientos de historias que hay que contar en el fútbol venezolano y, como resultado, educar a los lectores del país. Algunas personas piensan que estoy loco por ir a Venezuela en este momento, pero no creo que sea correcto escribir sobre Venezuela o sobre el fútbol sin ir“.

-Para culminar… ¿Qué mensaje envías a los venezolanos que hoy sufren la crisis y ven un alivio en el fútbol?

“Lo que les diría es: No vean el fútbol como una distracción de la vida cotidiana, véanlo ven como es y puede ser: expresión política, reflejo de la sociedad y una herramienta para el bien. El fútbol no debe verse como un descanso de la realidad. Se ha dicho que “el fútbol es el opio de las masas”, pero no debería serlo. Debería ser el combustible para las masas. Como Carlos Tarache de SOLOVENEX me enseñó, ‘Todos Somos Vinotinto’“.

Jordan Florit tiene planeado arribar a tierras venezolanas a fin de año, y según lo que conversamos, estrenará “Red Wine and Arepas: How Football is Becoming Venezuela’s Religion” en verano de 2020.

Aquellas personas que deseen apoyar la iniciativa de cualquier manera, y hasta pedir una copia del libro, solo deben ingresar en la campaña de Jordan en Kickstarter. El trabajo es totalmente sin fines de lucro. Cualquier dinero que sobre posterior al proyecto será donado a esquemas comunitarios y de fútbol de base en Venezuela.

Cuéntame tu historia: [email protected]