EN FOTOS: El más reciente despliegue militar y humanitario de EEUU en Latinoamérica

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Durante una gira operacional encabezada por el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur, las fuerzas militares de EEUU visitaron durante agosto varias naciones latinoamericanas con énfasis en la atención a los migrantes venezolanos que huyen del régimen de Maduro y la cooperación internacional.

lapatilla.com

El buque USNS Comfort fue nuevamente protagonista en su visita a Panamá y Colombia, respectivamente. Además del servicio médico gratuito, EEUU entregó alimentos a los más vulnerables en la región.

Por su parte, Faller selló acuerdos bilaterales con los mencionados países, aparte de ejercicios militares en Brasil para fortalecer la cooperación en materia de seguridad.

Gracias a la @USEmbPAN y al almirante Craig S. Faller de @Southcom, por la invitación y por trabajar en conjunto bajo los acuerdos bilaterales que mantenemos entre ambos países, brindando asistencia humanitaria a miles de panameños. #UnidosLoHacemos pic.twitter.com/hxxmqwr0NA — Nito Cortizo (@NitoCortizo) August 9, 2019

#USNavy photos of the day: #USNSComfort is in Panama and making a difference! From treating patients, playing with kids, and entertaining the community, the hospital ship and its crew continue to make a difference for those in need. ?? info & ?? download: https://t.co/uAePlIUEk2 pic.twitter.com/tzahOxU3kr — U.S. Navy (@USNavy) August 13, 2019

#SOUTHCOM’s Adm. Craig Faller today at the opening for #UNITASLX exercise in #Brazil: “This is a professional experience that will make each one of you stronger & better. This is how we are going to fight, as like-minded democracies, & as friends.” @EmbaixadaEUA @DefesaGovBr pic.twitter.com/2wNJUuu9PI — U.S. Southern Command (@Southcom) August 19, 2019

Proud that the #USNSComfort has arrived in #Colombia, providing medical care and support to our partners in the region. We stand with Colombia in providing humanitarian aid to more than a million Venezuelans displaced by the Maduro regime. #WorldHumanitarianDay #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/Hp8UxrSJL7 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 19, 2019

It’s #WorldHumanitarianDay! The @DeptofDefense frequently participates in humanitarian assistance & disaster response missions in the U.S. & abroad. These operations often result in lives saved, extend goodwill & help build lasting partnerships. #KnowYourMil pic.twitter.com/Z1QkjzMpe2 — U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) August 19, 2019