Kate del Castillo habló de la discriminación en EEUU y la vida después de “El Chapo”

La actriz mexicana Kate del Castillo actualmente se presenta en un teatro de Nueva York con la obra “The way she spoke” (Su manera de hablar), tras conquistar a la audiencia en Estados Unidos con la reciente temporada de “La Reina del Sur”, y de que “El Chapo” Guzmán le enviara un mensaje desde prisión. Así lo reseña infobae.com

En entrevista con José Díaz-Balart para la cadena NBC, la actriz habló sobre la obra de teatro en la que da voz a víctimas de feminicidio de Ciudad Juárez, Chihuahua, en un monólogo basado en las entrevistas del dramaturgo Isaac Gómez.

Actúa en inglés, pues llegó a Estados Unidos para desafiarse a sí misma y encontrar oportunidades que no hubiera tenido de haberse quedado como protagonista de telenovelas en México. Es por eso que aseguró que agradece a la tierra gobernada por Donald Trump de abrirle sus puertas, en una época donde los migrantes son deportados y separados de sus familias.

WATCH: @katedelcastillo talks to @jdbalart about her passion project and why she’s suing the Mexican government for $60 million. https://t.co/LBWhosOu58 pic.twitter.com/4CeYLstOFr — NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) August 19, 2019

“Lo único que sé es que estoy feliz en EEUU; me abrieron los brazos para tener una vida mejor, por eso estoy aquí. Porque desafortunadamente, en primer lugar no deberíamos que salir de nuestros países, porque deberíamos tener las mismas oportunidades en nuestros países, y desafortunadamente, en México eso no sucede. Vine a tener una mejor carrera, una mejor vida”, confesó.

Considera que los estadounidenses “tratan mejor a los perros. Porque como digo en la obra, tratan intentan fingir que no existes, que no importas”.

Miedo… al Gobierno

En la entrevista le recordaron lo que vivió tras su encuentro con Joaquín Guzmán Loera, y la persecución del Gobierno Mexicano, entonces liderado por Enrique Peña Nieto, y por el cual los demandó por 60 millones de dólares por daños a su persona y carrera; aunque también desea una disculpa pública.

Desafortunadamente (temía) no por la mafia o por los narcos, era por el gobierno mexicano, porque me atacaron, hicieron cosas ilegales contra mí. Era terrorífico porque no había nada qué hacer, estaba en sus manos y podrían destruirme.

“Puedes imaginar cuánto peligro me pusieron y a mí familia. Yo no sabía nada, era horrible, ni siquiera quiero recordar el sentimiento porque no se compara con nada de lo que he vivido. No temía por mí, sino por mi familia en México”, compartió.

Consideró que de los implicados, como Sean Penn, ella fue la única señalada e investigada porque es mujer.

“Porque soy mujer. Si hubiera sido un hombre, y hubiera hecho lo mismo, nada hubiera pasado. Era jugoso para ellos, porque estaban cubriendo otras cosas que sí estaban pasando en México y que sí eran importantes como muchos asesinatos”, señaló.

Explicó que Penn sí ayudó a dar con “El Chapo”. “Ahora se sabe, ellos dijeron que él ayudó. No sé si él tenía un GPS o algo, pero él puso mi vida en riesgo, no me ayudó ni me cubrió ni me avisó; yo era estúpida, inocente, ¿qué puedo decir?”.

Por último confirmó que recibió un mensaje del narcotraficante desde prisión.

“Sus abogados llamaron a mis abogados, porque es la única forma en la que podemos comumnicarnos y dijeron: ‘Srita. Del Castillo, de parte del Sr. Guzmán no hay nada malo desde el Cártel o desde su familia en contra de su familia o su persona’. Llamé a mis padres y les dije que todo estaba bien y fue muy emocionante”.