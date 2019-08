¡Te lo tengo!… Así lucía Meghan Markle antes de alisarse el cabello (FOTOS)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Aunque el público se ha acostumbrado a ver a la duquesa de Sussex con mechones largos y elegantes (a veces ligeramente rizados), los fanáticos sospecharon que tal vez Meghan Markle, cuya madre es afroamericana y su padre es caucásico , podría tener el cabello naturalmente rizado. Uno de esos fanáticos, la presentadora de televisión Kamie Crawford, demostró ser lo suficientemente persistente como para descubrir algunas fotos antiguas de Markle antes de la fama (y antes del Príncipe), mostrando su cabello natural.

Por lapatilla.com

Así lo reseña The List

“¡RESUELVE MI PROPIO CASO!” Crawford exclamó en Twitter . “¡Tenemos rizos en el palacio real!” Crawford también bromeó acerca de querer comenzar una petición para “hacer que Meghan se lave de nuevo y recorra el palacio”.

¿Y por qué no? El cabello de Markle se ve hermoso en ambos sentidos, probablemente como resultado de lo bien que lo cuida. En una entrevista con Beauty Banter , Meghan compartió su secreto para un cabello sano y relajado:

“Kerastase (línea masquintense y oleo relax) y Wella, que tiene un aceite capilar con el que estoy obsesionada. Huele a vacaciones y hace que tu cabello sea resbaladizo y fácil de tocar “. ¡Vendido!

SOLVED MY OWN CASE! ???????? We got curls in the royal palace y'all!!! ????????????? Starting a petition to get Meghan to wear a fresh wash & go around the palace. #MeghanMarkle pic.twitter.com/5QyRed0VDJ

— Kamie Crawford (@TheRealKamie) November 27, 2017