Polarización: Oposición vs. Chavismo y otras cosas más, por Carlota Salazar Calderón

Los procesos de Polarización describen cómo surgen los polos, posiciones antagónicas, representadas generalmente en las élites, y cómo las posiciones medias se desdibujan, por la fuerza de los extremos. Monarquía vs. República, Capitalismo vs. Comunismo, Democracia vs. Autoritarismo. Los intermedios como el socialismo, humanismo, progresismo… que dibujan un espacio de crecimiento político quedan como que no tienen fuerza porque el ciudadano normal y corriente, que es el que decide, el que no está polarizado, está sumergido en el mundo de sus problemas entra a la política por episodios ve el escenario: concluye, sale y se olvida.

Que el ciudadano se involucre en la política para concebir una mejor sociedad más justa en paz y progreso, pasa porque su intervención sea importante para él ¿qué gana con eso? Mucho se ha dicho sobre el individualismo, incluyéndome, pero, sin ánimo de justifícalo, el ser humano racionaliza un beneficio, siempre. ¿Qué gana con involucrarse en lo colectivo? ¿Cuál es su beneficio? Ejemplo: Yo me supero soy profesional y gano bien, pero en la calle donde vivo hay aguas negras y los niños de sector se enferman ¡Si yo contribuyo, yo mejoro! Si vivo en una urbanización pero al lado hay un barrio yo no puedo estar bien ¡Si yo contribuyo, yo mejoro!

Pero, el sistema político de democracia representativa liberal no reconoce al ciudadano como factor influyente. De allí la pregunta de todos los políticos: ¿qué quieren las grandes mayorías? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Para que en campaña electoral exista una comunicación, slogan, marketing… pagando sumas millonarias, sin conocer la realidad social, se deben a los intereses del partido político o a quien paga las campañas. Por ello no se molestan mucho en significar la importancia que tiene para ellos la participación política, es más no les interesa.

En estos tiempos de movilización, conocimiento, invención… lo que más hace daño es, en efecto, la Polarización: – bloque comunista, donde no todos lo son, agrupados vs. El bloque de Derecha, donde tampoco todos lo son, mantiene el mundo polarizado, es decir, encapsulado en sus elites políticas y económicas. Pero igual que surgieron los no alineados durante la Guerra Fría, hay voces que tienden a suavizar los polos. Aterrizando en Venezuela donde, también, o eres de Oposición o Chavista, sino eres un colaboracionista o vende patria, respectivamente. Surge la necesidad de que ese espacio intermedio se ocupe, pero con la sociedad.

El venezolano en lo común está despolarizado, gente que se siente cómoda con el esquema del Estado Comunal, independientemente de que sea legal o no, está en desacuerdo con que el gobierno desmorone la institucionalidad, inhabilitaciones, presos políticos, violaciones de los derechos humanos, torturas… pero no está dispuesto a ir a una guerra para hacer que eso cambie, pero sí a unas elecciones, consiente incluso de lo tramposo del CNE… pero esa expresión debe organizarse, de lo contrario es una masa amorfa (Durkheim). Allí, veremos otras cosas más interesantes para la paz y el progreso del país.

