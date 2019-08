Trump confirma contactos “a muy alto nivel” con representantes de Venezuela (VIDEO)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó que EEUU “esta con contacto” con varios representantes de Venezuela.

lapatilla.com

En una entrevista, Trump no expresó si los contactos son con representantes del régimen de Maduro o con la presidencia encargada.

“Estamos en contacto, estamos hablando con varios representantes de Venezuela … estamos hablando a un nivel muy alto”, expresó.

