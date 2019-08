Algo extraño está pasando en el agujero negro del centro de la Vía Láctea

Los astrónomos han estado observando el agujero negro en el centro de nuestra galaxia durante 20 años, y en mayo, vieron algo que nunca habían visto.

Por lapatilla.com

Así lo reseña Live Science

Los científicos observaron a “Sagitario A”, ubicado alrededor del agujero negro de la Vía Láctea y está más activo de lo habitual en un evento donde aumento su brillo significativamente a medida que se calienta debido a la fricción.

Por lo general, “Sagitario A” es bastante tranquilo pero en mayo, según una nueva investigación.

“Tuvo el destello más brillante que hemos visto hasta ahora en el infrarrojo”, dijo en Twitter Tuan Do, astrónomo de la Universidad de California, Los Ángeles, y autor principal del nuevo estudio.

Según el nuevo documento, la reciente llamarada llevó a “Sagitario A” al doble del brillo de la medición anterior más alta hasta la fecha.

Here's a timelapse of images over 2.5 hr from May from @keckobservatory of the supermassive black hole Sgr A*. The black hole is always variable, but this was the brightest we've seen in the infrared so far. It was probably even brighter before we started observing that night! pic.twitter.com/MwXioZ7twV

— Tuan Do (@quantumpenguin) August 11, 2019