Ex estrella de Disney revela que ha sido víctima de abusos sexuales toda su vida

Posteado en: Titulares

Bella Thorne habló francamente sobre su historial de abuso en una conmovedora publicación de Instagram el martes. Al abordar su pasado problemático, la ex actriz de Disney Channel, de 21 años, reveló que había sido “abusada sexualmente toda su vida” y reveló que el trauma la había dejado con una “necesidad de validación”.

lapatilla.com

Junto a una serie de imágenes en topless, Bella se preguntó si había estado “expuesta al sexo a una edad tan temprana”, si eso era todo lo que podía “ofrecer” al mundo.

Bella, quien está saliendo con el cantante Benjamin Mascolo, pareció abordar su relación actual, mientras reflexionaba: “Todos me dicen que sea soltera, que esté sola y que me haga feliz”.

“Pero todas esas cosas me suenan tan aterradoras. Todo lo que quiero es a él. Quiero que me abrace, quiero que me ame, quiero que me diga que está bien, quiero que me mire a los ojos y me haga saber que soy aceptado”, agregó.

Ella continuó: “¿Por qué? Porque no puedo aceptarme a mí mismo. Por alguna razón en mi cabeza simplemente no estoy jodidamente lo suficientemente bueno. No es lo suficientemente bueno para él o para ella ni para nadie más”.

“Y si no es él, solo busco al próximo, o ella. ¿Por qué no puedo buscar al próximo yo? Encuéntrame y acéptame”, destacó.

“Fue porque fui abusada toda mi vida”, se preguntó.

“Expuesto al sexo a una edad tan joven, es todo lo que sé ofrecerle al mundo … o es porque me criaron para pensar que no era lo suficientemente bueno. No es lo suficientemente bueno para ella ni para nada más”.

Bella admitió que se culpa a sí misma por la forma en que actuó a raíz del abuso, y reveló que va a trabajar en su autoestima.

Ella continuó: “Pero no importa lo que me pasó … Lo que importa es lo que me está pasando en este momento. No puedo culpar a mi infancia, de hecho, no puedo culpar a nadie por nada”.

“Todo lo que puedo hacer es culparme. Me culpo por no amarme a mí mismo. Me culpo por no pensar que soy atractiva, me culpo por poner esto en todos los que me rodean. Esperando que la gente me ame lo suficiente como para que yo me ame a mí mismo”, dijo.

“Pero al final del día eso nunca sucederá. Porque la única forma de llegar a su objetivo final es superarlo. No alrededor o arriba o intente encontrar un código de trucos para que no tenga que lastimar tanto”.

“Tienes que lastimar en este mundo. Herir, amar y aceptar. En eso se basa nuestro mundo emocional. En este momento solo tengo una de esas cosas. ¿Puedes adivinar qué es? Dolor En este momento solo me duele … pero no me duele por otras personas, no, solo me estoy lastimando a mí mismo. Al no amarme y al no aceptarme”.

Ella concluyó: “Este poema es sobre mamá y papá, y tú y yo”.

Bella habló anteriormente de ser abusada en otro poema de su libro, The Life Of A Wannabe Mogul: Mental Disarray.

“No tuvo que lidiar con las innumerables veces que me molestó, / no lidió con las innumerables veces que me sentí avergonzada o repugnante”, escribió.

El año pasado, la estrella de Shake It Up etiquetó a #TimesUp en una publicación de Instagram, donde habló de ser abusada cuando era niña.

Bella reveló: “Fui abusada sexualmente y creciendo físicamente desde el día que puedo recordar hasta los 14 años, cuando finalmente tuve el coraje de cerrar mi puerta por la noche y sentarme junto a ella”.

“Una y otra vez esperé a que se detuviera y finalmente lo hizo. Pero algunos de nosotros no tenemos tanta suerte de salir con vida”, dijo.

Con información de Dailymail || Traducción libre por lapatilla.com