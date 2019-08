¡Malas noticias! Sony oficializa su divorcio con Marvel Studios… (Adiós Spider-Man)

¡Malas noticias para todos aquellos fanáticos de Spider-Man! Convertida en la adaptación más taquillera de los cómics del superhéroe, con (casi) todo el mundo encantado con la nueva versión de Peter Parker encarnada por Tom Holland, nos llega la LAMENTABLE noticia de que el trepamuros no volverá al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

lapatilla.com

La pesadilla comenzó el pasado martes 20 de agosto: Deadline filtró la información de que el acuerdo entre Disney y Sony Pictures estaba roto luego de haberse sentado a negociar unas nuevas condiciones económicas.

Al parecer, Disney quería una mayor participación en la franquicia, llegar al 50/50 con Sony, que apostaba por mantener el trato actual; esto es, Marvel ha recibido un 5% de la taquilla de las películas a cambio de producirlas y poder usar al personaje en su universo.

Posterior al revuelo formado por la filtración, la empresa de origen japonés disipó las dudas a través de su cuenta oficial en Twitter, donde confirmó la separación entre casas.

“Gran parte de las noticias de hoy sobre Spider-Man han caracterizado erróneamente las recientes discusiones sobre la participación de Kevin Feige en la franquicia. Estamos decepcionados, pero respetamos la decisión de Disney de no hacerlo continuar como productor principal de nuestra próxima película de acción en vivo de Spider-Man“, manifestó Sony Pictures.

Asimismo, agregaron que: “Esperamos que esto pueda cambiar en el futuro, pero comprenda que las muchas responsabilidades nuevas que le ha dado Disney, incluidas todas sus propiedades de Marvel recientemente agregadas, no le permiten tiempo para trabajar en IP que no son de su propiedad“.

“Kevin es excelente y estamos agradecidos por su ayuda y orientación, y apreciamos el camino que nos ha ayudado a seguir, que continuaremos“, finalizaron.

Cabe destacar que Disney pretendía ampliar el acuerdo a todas las películas surgidas del universo Spider-Man, lo cual incluiría no solo ‘Venom 2‘ sino todos los spin-offs que tiene en marcha Sony (como ‘Morbius’ con Jared Leto, o ‘Kraven’). Ante el dineral recaudado por las dos últimas películas de Spider-Man (casi 2.000 millones en total) y ‘Venom‘ (856M$), parece que en Sony han pensado que pueden seguir solos de ahora en adelante.

Much of today’s news about Spider-Man has mischaracterized recent discussions about Kevin Feige’s involvement in the franchise. We are disappointed, but respect Disney’s decision not to have him continue as a lead producer of our next live action Spider-Man film. (1/3)

— Sony Pictures (@SonyPictures) August 21, 2019