Billetes con rayas o leve desgaste no afecta valor al dólar

Los billetes de dólar con deterioro leve pueden circular sin problemas. Expertos en seguridad bancaria recomiendan que los billetes de divisas que presentan serios desgastes no sean aceptados.

El ex jefe de la División de Homicidios de la PTJ y experto en seguridad, Comisario Luís Godoy señaló que en cualquier legislación del mundo, incluyendo la venezolana, los billetes que han sido rayados, que les han hecho algún símbolo no pierden su valor. Sin embargo, “quien lo recibe no está en la obligatoriedad de aceptarlo porque tiene un rotico o porque está rayado”.

Afirmó que la pieza de dinero no pierde su valor porque en el caso de la moneda venezolana, el usuario va al Banco Central de Venezuela (BCV), es el deber ser, y el banco debería entregarle otro billete. El respaldo del papel moneda no es el billete como tal, es un respaldo en oro o en otro activo en un banco en el extranjero o en las bóvedas del BCV, quien lo destruye y fabrica otros.

“La moneda extranjera aquí no pierde su valor, pero a quién se lo cambiamos. Aquí no existe un banco central que respalde el dólar o el euro. La recomendación es que nadie reciba billetes rayados, aunque no pierden su valor, pero tendrían que ir a EEUU o a los países que manejan esa moneda para hacer el cambio respectivo en un banco”, detalló.

Lo mismo sucede con las casas de cambio que estampan un sello en la pieza de dinero. “Los billetes a los que se les coloca un sello no pierden su valor, pero no es el deber ser. Todas las casas de cambio y los bancos del mundo saben que el papel moneda no debe ser rayado, no debe tener sellos, en el precinto que le colocan llevan el sello correspondiente”.

Comentó que no es legal sellar el dinero porque puede perder alguna de sus características y detectarlo será más difícil. “Ninguna casa de cambio del mundo debería recibir papel moneda sellado o rayado porque así lo modifican”.

Señaló que “los billetes arrugados o gastados no pierden su valor. En el caso del dólar aunque esté muy desgastado no lo reciban, como no es legal esa moneda en Venezuela nadie los va a cambiar”.

