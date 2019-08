Estos artistas de clase mundial piden frenar incendio en el Amazonas

View this post on Instagram

The lungs of our planet has been burning for 3 weeks now, and for lack of media coverage most people are only hearing about it now. The Amazon is one of the most important ecosystems on earth. Deforestation needs to stop, for our health and the health of or planet!💚 Let’s spread awareness #Prayforamazonia #Togetherfortheamazon ———— Os pulmões do nosso planeta estão queimando por 3 semanas, e por falta de cobertura da mídia a maioria das pessoas só estão ouvindo falar sobre isso agora. A Amazonia é um dos ecossistemas mais importantes da terra. O desmatamento precisa parar, para a saúde de todos nós e do nosso planeta! 💚🙏🏻 #Amazonia