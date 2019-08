WSJ: Ante sanciones, MLB prohibiría participación de importados en la próxima LVBP

Major League Baseball habría prohibido a los jugadores de participar en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) este invierno, ya que busca aclaraciones sobre cómo cumplir con las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos contra el régimen de Venezuela, según varias personas familiarizadas con el asunto.

Por Jared Diamond y Kejal Vyas | The Wall Street Journal

Traducción libre de lapatilla.com

La prohibición se aplicaría a los jugadores de las ligas mayores y menores, dijeron estas personas. El fallo no impedirá que los jugadores venezolanos regresen a su país de origen en la temporada baja.

MLB is telling players they cannot participate in the Venezuelan winter league this offseason as it seeks clarification on how to comply with the U.S.-imposed economic embargo against the Venezuelan government.

Scoop for @WSJ with @kejalvyas:https://t.co/A6aLwv4Id4

— Jared Diamond (@jareddiamond) August 22, 2019