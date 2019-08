Rick Scott: Ninguna elección futura será legítima con la mafia de Maduro en el poder

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Senador por el estado de Florida de los Estados Unidos, Rick Scott, reiteró que ninguna elección futura en Venezuela será legítima “si la mafia de Maduro se mantiene en el poder.

lapatilla.com

“Con informes de conversaciones secretas entre Estados Unidos y los compinches de Maduro, vale la pena repetirlo: todos los compinches de Maduro tienen sangre en sus manos. Ninguna elección futura será legítima si la mafia de Maduro consigue un acuerdo para mantenerse en el poder”, dijo.

With reports of secret talks between the U.S. and Maduro’s cronies, it bears repeating: all Maduro’s cronies have blood on their hands.

No future election will be legitimate if the Maduro mafia gets a deal to stay in power. https://t.co/cpdHZQdNH3

— Rick Scott (@SenRickScott) August 22, 2019