Madre de Rufo Chacón: No me van a callar, iré hasta lo último, hasta que paguen todos los responsables

Luego de que el Ministerio Público anunciara en su portal web que fueron acusados formalmente los dos funcionarios de Politáchira que agredieron y dejaron ciego al adolescente de 16 años, Rufo Chacón, en el municipio Cárdenas, el pasado 1º de julio, durante una protesta de la comunidad que exigía gas doméstico, Adriana Parada, madre del adolescente, en compañía de representantes del Foro Penal Táchira, se mostró contundente y clara, al exigir justicia y que todos los responsables de lo ocurrido sean procesados judicialmente.

“Esto es para el Ministerio Público y para el Gobierno, porque el Gobierno también tiene culpa de lo que pasó, porque no es como salieron diciendo la otra vez, que lo que le pasó a mi hijo fue un accidente; señores, lo que le pasó a mi hijo no fue ningún accidente, lo que le pasó a mi hijo es que le dispararon a quemarropa en su cara, dejándolo sin vista, mi hijo ya no tiene ojos. Entiendan algo, yo no me voy a quedar tranquila, porque no solamente fueron dos policías, ¿dónde están los otros policías que tenían las escopetas en las manos; dónde está Víctor Benítez, el funcionario del Gobierno que llevó a la policía hasta allá; dónde está el segundo al mando de Politáchira; dónde están todos los responsables de que mi hijo esté ahorita en una cama, con una crisis depresiva que ustedes no pueden entender. Aquí no existen leyes. Voy a ir hasta lo último”.

Aseguró Adriana que “no piensen que porque tomaron una decisión, eso se va a quedar así. “Así me toque ir a instancias internacionales, a donde me toque ir, lo voy a hacer. A mí no me van a callar, aquí tiene que haber justicia. Esos dos policías no son los únicos responsables, uno le disparó a mi hijo y el otro agredió a los otros menores. ¡Ajá!, ¿y los otros que dispararon? Aparte, sale el Ministerio Público a decir que los policías están presos en el Cicpc; señores, ellos siguen en Politáchira, vamos a dejar de ser tan mentirosos”, dijo Adriana.

Pide protección para su familia

—Hablan o salgo y hablo todos los días, hasta que me canse -añadió la joven madre-. Y de una vez pido para mis hijos, desde la más pequeña hasta el más grande, protección. Si algo nos pasa, yo voy a responsabilizar al gobierno que maneja Nicolás Maduro. Ya es hora de que la gente sepa lo que esté pasando aquí. Que ya los funcionarios fueron acusados, esto no, pues ¿dónde están los escopeteros, el que dio la orden, el que entregó las armas, quien hizo todo, solo porque un ministro iba a pasar por allá (por el lugar del hecho). Quiere decir que salen y matan a cualquier persona, para que el ministro no viera protestas de calle? No señor, quiero justicia, justicia. Le pedimos al juez, porque hasta pasaron por encima del juez que los mandó para el CPO, que tome en cuenta la acusación de nosotros, que respete a mi hijo, que ahora está incapacitado, sin ver. Aparte de eso, todavía tiene 52 perdigones en su cara y yo no he escuchado que alguien salga a decir ‘vamos a ayudar a Rufo’; todo lo quieren tapar. También exijo indemnización para mi hijo, para toda la vida, porque lo que le hicieron fue un daño grave”, sentenció la dama.(MB)

“Son varios los responsables”

Por su parteM Raquel Sánchez, coordinadora del Foro Penal Táchira, explicó queM pese a los obstáculos que les han impuesto, están asesorando a las víctimas de este infame hecho.

“Han existido muchos problemas para que el Foro esté dentro de esta representación. Hubo advertencia, hubo algunos factores de autoridades en el estado Táchira que trataban de evitar que nosotros entráramos a la causa. Hubo resistencia, descalificaciones personales hacia nosotros, como abogados, ante las víctimas, para tratar de que desistieran de la idea de que el Foro formara parte de esta representación. Así mismo, de manera tardía tuvimos ingreso a la causa, precisamente porque al no tener el poder penal, no podíamos ingresar a la fase de investigaciones, y también tuvimos problemas en el acceso al expediente; hoy día todavía tenemos problemas”.

Indicó la jurista que, a pesar de que el Ministerio Público a nivel nacional informa que acusó formalmente a los funcionarios que están detenidos por este hecho, “nosotros no hemos tenido hasta los momentos acceso a esa acusación, para nosotros poder hacer los estudios previos para la formulación de una acusación propia, particular, que la víctima va a interponer en contra de los acusados y de otros funcionarios participantes en este hecho. Porque vamos a dejar claro que por el hecho de que haya dos policías detenidos no quiere decir que se hayan establecido todas las responsabilidades dentro de este proceso. No solamente tienen responsabilidad dos policías, el que otorgó el arma de fuego, el que dirigió la comisión y otros, tienen responsabilidad”, explicó la abogada.