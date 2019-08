Robert Downey Jr reveló la sorpresa que tenía planeada junto a la NASA

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El actor Robert Downey Jr fue reveló una gran sorpresa que tenía preparada en pleno concierto de los Rolling Stones: una piedra en Marte fue bautizada con el nombre de la banda británica.

El jueves 22 de agosto, a tempranas horas, el actor que dio vida a Iron Man en el universo de Marvel, dijo en sus redes sociales que los asistentes al concierto de los Rolling Stones en Pasadena, California, conocerían una gran noticia que involucraba a la NASA y a la agrupación musical.

“Durante décadas, la música de The Rolling Stones ha tenido un alcance global aquí en la Tierra. Ahora, la influencia de la banda se extiende hasta Marte. El equipo detrás del módulo de aterrizaje InSight de la NASA ha nombrado una roca marciana en honor a los Rolling Stones, dijo el comunicado oficial, publicado por la NASA.

Según el comunicado, Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood, integrantes de la banda formada en 1962, estaban encantados con la noticia y comentaron: “Qué maravillosa manera de celebrar la gira ‘Stones No Filter’, que llega a Pasadena. Este es definitivamente un hito en nuestro largo e historia llena de acontecimientos. Un gran agradecimiento a todos en la NASA por hacerlo realidad”.

Tonight was out of this world! ? Thanks for celebrating with us @robertdowneyjr and thank you to all the team at @NASA @NASAJPL @NASAInSight @MarsCuriosity #marsrocks pic.twitter.com/UqcCJyT0w2

— The Rolling Stones (@RollingStones) August 23, 2019