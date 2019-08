Rompió el silencio: Miley Cirus contó su versión sobre el divorcio con Liam Hemsworth

Luego de conocerse el divorcio de Miley Cyrus con Liam Hemsworth tras algo más de una década de idas y venidas, son muchas las cosas que se han publicado sobre la cantante, a la que han culpado desde abusos de drogas hasta infidelidades.

Por lapatilla.com

Cansada de las acusaciones y comentarios sobre ella, la exchica Disney decidió contar su versión sobre la ruptura. “Puedo admitir un montón de cosas pero me niego a aceptar que mi matrimonio haya terminado por una infidelidad. Liam y yo hemos estado juntos durante una década. Lo he dicho antes y sigue siendo cierto, amo a Liam y siempre será así”, escribió en Twitter.

I can accept that the life I’ve chosen means I must live completely open and transparent with my fans who I love, and the public, 100% of the time. What I cannot accept is being told I’m lying to cover up a crime I haven’t committed. I have nothing to hide.

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 22, 2019