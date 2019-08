Usuarios exigen boicot a Univisión por escándalo de acoso sexual

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Tras la revelación de audios comprometedores en que supuestamente Enrique Albis acosó a una conductora y en medio de nuevas acusaciones hacia el exproductor, los usuarios de redes sociales se volcaron contra los ejecutivos de Univisión al exigir que se saque del aire el programa “El Gordo y la Flaca”.

El Farandi

Aunque Univisión ya despidió a Enrique Albis, ahora otras cinco mujeres han revelado que supuestamente sufrieron acoso sexual por parte del exproductor, y los usuarios no dejan de pedir que El Gordo y la Flaca también sufra consecuencias.

El programa de YouTube Chisme No Like fue quien reveló los casos de acoso sexual, primero presentando los audios en que supuestamente se escucha a Enrique Albis mientras se masturba viéndole el trasero a una conductora hispana y ahora revelando un correo electrónico.

“Se suma una segunda denuncia contra el productor de El Gordo y la Flaca que en el 2013 habría advertido a Univisión a Arturo Álvarez, de acoso sexual y no fue escuchada!! Ambas muchachas entablarán una demanda por acoso sexual en la ciudad de Miami contra Univisión… hasta el momento ya son cuatro mujeres que denuncian a Enrique Albis y dispuestas a tomar acciones legales”, escribió Javier Ceriani, el conductor de Chisme No Like, en su cuenta de Instagram.

En la foto del correo electrónico difundida por Ceriani se puede leer: “Me sentí súper incómoda. Yo creía que Albis era gay, me puso en bikini y me estuvo tocando todo el tiempo. Hasta me sacó el pecho del bikini y me estaba diciendo todo el tiempo que la tenía dura. Pero actuando gay todo el tiempo, hasta que me sentí tan incómoda que le pregunté y me dijo que no al final de la audición”.

La mujer asegura que si fue a Univisión es porque estaba muy necesitada de trabajo, “pero nunca me imaginé que iba a toparme con una persona que le estén pagando por meterse con las mujeres y que sea tan falta de respeto”.

Tras la revelación de audios comprometedores en que supuestamente Enrique Albis acosó a una conductora y en medio de nuevas acusaciones hacia el exproductor, los usuarios de redes sociales se volcaron contra los ejecutivos de Univisión al exigir que se saque del aire el programa “El Gordo y la Flaca”.

Aunque Univisión ya despidió a Enrique Albis, ahora otras cinco mujeres han revelado que supuestamente sufrieron acoso sexual por parte del exproductor, y los usuarios no dejan de pedir que El Gordo y la Flaca también sufra consecuencias.

El programa de YouTube Chisme No Like fue quien reveló los casos de acoso sexual, primero presentando los audios en que supuestamente se escucha a Enrique Albis mientras se masturba viéndole el trasero a una conductora hispana y ahora revelando un correo electrónico.

“Se suma una segunda denuncia contra el productor de El Gordo y la Flaca que en el 2013 habría advertido a Univisión a Arturo Álvarez, de acoso sexual y no fue escuchada!! Ambas muchachas entablarán una demanda por acoso sexual en la ciudad de Miami contra Univisión… hasta el momento ya son cuatro mujeres que denuncian a Enrique Albis y dispuestas a tomar acciones legales”, escribió Javier Ceriani, el conductor de Chisme No Like, en su cuenta de Instagram.

En la foto del correo electrónico difundida por Ceriani se puede leer: “Me sentí súper incómoda. Yo creía que Albis era gay, me puso en bikini y me estuvo tocando todo el tiempo. Hasta me sacó el pecho del bikini y me estaba diciendo todo el tiempo que la tenía dura. Pero actuando gay todo el tiempo, hasta que me sentí tan incómoda que le pregunté y me dijo que no al final de la audición”.

La mujer asegura que si fue a Univisión es porque estaba muy necesitada de trabajo, “pero nunca me imaginé que iba a toparme con una persona que le estén pagando por meterse con las mujeres y que sea tan falta de respeto”.