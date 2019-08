John Bolton a la Fanb: No deben ser títeres del régimen cubano

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El asesor de seguridad de la casa blanca, John Bolton repudió la injerencia cubana que presuntamente existe dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

“Más evidencia de cómo el régimen de Cuba tiene la sangre del pueblo venezolano en sus manos. El liderazgo militar de Venezuela debe proteger a sus instituciones de la interferencia cubana que perjudica a los venezolanos, no convertirse en sus títeres” escribió en Twitter el representante del gobierno norteamericano en relación a una entrevista publicada por la agencia de noticias Reuters.

