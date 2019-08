¡INCREÍBLE! Luchador de artes marciales mixtas derrotó a su rival en tan solo 11 segundos (Video)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Durante el torneo Bellator 225 de artes marciales mixtas (MMA), el luchador israelí Aviv Gozali derrotó a su rival en menos de 11 segundos el sábado por la noche en Connecticut (EE.UU.), publica RT.

El luchador de peso ligero israelí venció al bielorruso Eduard Muravitskiy usando un gancho de talón, en lo que fue la sumisión más rápida de la historia de este torneo.

Gozali tiene ahora un récord de 3-0 en su joven carrera en la MMA, mientras que para Muravitskiy se trató de la séptima derrota. Sin embargo, es la primera vez que fue derribado en la primera ronda y tan rápido.

11 seconds was all it took for Aviv Gozali!

Aviv locks in the fastest sub in Bellator history with this beautiful heel hook! #Bellator225 pic.twitter.com/fRDJoXIrjo

— Bellator MMA (@BellatorMMA) August 24, 2019