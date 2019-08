Robert Alvarado: Adelante @emilioloveraof

Posteado en: Opinión

«La libertad de opinión y expresión, que es sagrada, sólo puede existir en el contexto y el caldo de cultivo del decoro, la buena educación, el buen gusto y el respeto a la dignidad de las personas». Fernando Sánchez Dragó

Comenzare cantando una canción de Naiara llamada Adelante (https://www.youtube.com/watch?v=6awQqiVZK5E) y haciendo con mis análisis en referente algo que paso en Venezuela y pongo unas palabras de un gran político venezolano como fue el ex presidente Carlos Andrés Pérez en unas de las ultimas entrevista que le hizo el canal de televisión RCTV en el Programa Primer Plano dirigido por el Dr. Marciel Granier: ”…Nosotros sabemos lo que es una dictadura, no habrá ley, no habrá derecho de expresión, las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con este gobierno, no se le permitirá a nadie disentir. Todos los problemas que hoy vemos y queremos acabar, los problemas de corrupción y del poder judicial, se harán más graves aún…” CAP lo dijo como una verdad que nadie le creyó y la gran mayoría de los venezolanos solo decían que Pérez era un loco y, un día de los inocentes, Chávez anuncio el cierre de RCTV (https://www.youtube.com/watch?v=oIAbBIrK6Ww) y lo cumplió, lo ejecuto en medio del llanto y dolor de los trabajadores del canal y el heredero del poder cumplió a cabalidad cerrando más medios de comunicación especialmente contra los cibernéticos donde se han presentado numerosas restricciones contra los portales informativos que en los últimos tiempos se han convertido en las fuentes noticiosas de Venezuela tras la desaparición del papel periódico y la persecución a los trabajadores de esos medios.

El acoso es bárbaro y salvaje en días pasado supe como el humorista Emilio Lovera que funcionarios del Seniat ordenaron suspender un show que iba a presentar este fin de semana en el Anfiteatro de El Hatillo. Un contribuyente especial como es Emilio y no ganado nada en el último año porque prácticamente no ha trabajado. Porque en junio del 2018 fue diagnosticado con cáncer de colon. Otro artista más que padece esa enfermedad en Venezuela.

Decir la verdad cuesta con estos señores que no le gusta que le digan las verdades como tal vez se las dijo Emilio en sus chistes pero ellos no le gusta que le digan las verdades como una vez lo dijo el autor Francisco Robreño al entonces presidente Soublette en una obra teatral de la época y Soublette dijo: ”La república no se perderá porque el pueblo se ría de su gobernante. La república podrá perderse cuando el gobernante se ría de su pueblo”. Esto una enseñanza que deja el General Soublette, acerca de cómo debe comportarse un presidente, es una lección que debería estar entre los principios de todo gobernante. Quienes hoy están en el poder no lo aplican solo los persiguen hasta cerrar al medio o sin los doblegan en arrodillar al público vean (https://www.youtube.com/watch?v=USAIrCa_y6Q) el caso de Winston Vallenilla

Los políticos se proyectan en los medios comunicación recuerdo aquellos años 80, a pocos días de realizarse las elecciones presidenciales, entre Jaime Lusinchi y Rafael Caldera. El Dr. Caldera grabó con todo el elenco de Asocerro de la Radio Rochela (https://www.youtube.com/watch?v=2OQLtrbNjlg). Rafael Caldera en su vida de dirigente político entendió, la importancia de la política a través de la televisión. ¡Y qué mejor manera! Que mediante un programa humorístico donde en forma de metáfora se decía la realidad de nuestro país, en forma alegórica como lo decía la conocida como «Malula» con aquella frase: “…porque nací en el cerro, me crié en el cerro, pero cómo me gustaría mudarme para el Caracas Country Cus…”. Radio Rochela también invito a diferentes políticos de las diferentes toldas políticas para su proyección ante pueblo venezolano. Como fue del caso Antonio Ledezma siendo Alcalde de Caracas (https://www.youtube.com/watch?v=TvmloWuGPpE) en el segmento El Chunior que hacia Emilio Lovera que lo hacía con mucho humor en hacernos a reír durante su carrera artística llena de mucho humor realizando doblajes de todas las voces en la serie animada Isla Presidencial que por allí es que Maduro lo mando a pagar una multa como si fuese un delincuente peor que Al Capone, si fuese un mafioso de Chicago con un delito de evasión de impuestos cuando les han algunas críticas persiguen y descalifican solo le dejo esta frase al amigo Emilio del ex presidente Rómulo Betancourt a todos sus detractores con una frase:“Que hablen bien o mal de tí, no te preocupes. Preocúpate cuando no hablen, pues desde ese mismo instante dejarás de existir.” Por eso sé que hay Emilio para rato…

