Antonio Ledezma: Maduro no puede ni siquiera controlar su tensión arterial

El Alcalde Antonio Ledezma no ha dejado de estar en contacto con los venezolanos que dentro y fuera del país, hacen seguimiento de sus más agudos problemas, cuyos conocimientos serán muy útiles para la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional. Uno de ellos está relacionado con “los apagones” que vienen castigando a las familias venezolanas desde hace más de 10 años… Ledezma nos ofrece una entrevista, ya no para hablar de su tema mas a la mano en sus declaraciones, La Intervención Humanitaria o la aplicación del R2P, sino de la crisis del sector eléctrico nacional, apoyándose en informes que recibe de grupos técnicos con los que asegura hablar con mucha frecuencia. En ese sentido afirma que “Maduro es responsable de esta tragedia, que ciertamente detonó Chávez, pero que él agudizo. El régimen no está en capacidad de controlar esa crisis eléctrica, porque “Maduro no puede ni siquiera controlar su tensión arterial, mucho menos la compleja crisis eléctrica del país, sentencia el alcalde metropolitano de Caracas en el exilio.

¿Cree usted que los apagones están superados?

Antes que nada, debo recordarle los inicios de los grandes apagones que en Venezuela se remontan a los años 2008. Desde entonces ya se advertía la amenaza. El 7 de marzo fue el primer apagón, bien prolongado, el segundo apagón fue el 25 de marzo, el tercer apagón fue el 30 de marzo y ya la cosa era de terror, y por último, un cuarto apagón el 09 de abril, un mes después que llevaron a la salida de ex ministro Motta Domínguez y de Igor Gavidia recién nombrado ministro. Pero la situación no mejoro en absoluto.

Nada de ese drama se ha superado, más bien agravado, así se ve en el estado Zulia que sufre las penurias y consecuencias de este desastre e ineficiencia de este gobierno corrupto y de la INEPTITUD de sus ministros. En CORPOELEC los mejores ingenieros y expertos fueron defenestrado.

¿Cree que estamos a las puertas de otro apagón?

Lo vengo advirtiendo, no para solazarnos en esta desgracia, para nada, simplemente que el deterioro del sistema eléctrico del país cada día se agudiza más. En Guri hay 10 Unidades Generadoras indisponibles entre las cuales tenemos la 2-4-6-7-9-13-14-18-19-20, siendo esto más del 50% de su capacidad instala totalmente indisponible, por la falta de inversión en repuestos y falta de personal de CORPOELEC que se han marchado del país.

Igualmente, Caruachi presenta más de 6 de las 12 unidades paradas, por las malas condiciones del sistema.

¿Pero Maduro asegura que eso lo tienen controlado?

Maduro no está en capacidad “de controlarse ni su tensión arterial”, menos el colapsado sistema eléctrico. Hasta la fecha el gobierno lo que ha hecho es parapetear la situación y esto es sumamente grave.

Le describo un dato importante: los AGC (Control Automático de Generación) o sistema de computadores que controlan las unidades, se encuentra indisponible, debido a que con los apagones de marzo y abril el sistema eléctrico nacional, específicamente en el patio de distribución de Guri de 800 KV explotaron 2 autotransformadores en meses diferentes y actualmente solo quedaba en servicio uno, al cual había que monitorear los valores de temperatura, tanto de aceite como de arrollado cada hora.

¿Y eso lo sabe Maduro?

Si, y lo que hace son más locuras, como eso de traer con personal cubano, ruso, bielorruso, iraní y venezolano, un autotransformador de la sub estación Arenosa en el estado Yaracuy, atravesando todo el país y debilitando el sistema eléctrico nacional. Para la fecha se contaba nuevamente con 2 AT (Autotransformadores) en el patio de distribución de 800 KV, pero los resultados no fueron alentadores, motivado que el AT (Autotransformador) traído de Yaracuy empezó a presentar problemas con bajo aislamiento en los devanados del transformador y una vez des energizado dicho transformador, se pudo constatar que el núcleo del mismo presenta contaminación.

¿Pero Maduro dice que la revolución edificó el complejo de TOCOMA?

La revolución lo que hizo fue robar en TOCOMA, fíjese que la construcción de esta represa se inicia en el año 2005, con una inversión inicial de 3.061 millones de dólares y para el año 2014, ya rondaba los 10.371 millones de dólares, un incremento de sobre precio bárbaro del 238% por encima de la inicial. Se previo instalar 10 unidades de 216 MW cada una para un total diario de 2.160 MW. En el año 2015 se llenó la represa, pero el funcionamiento de las turbinas no arrancó por problemas de diseño y a la fecha están paradas.

Ya van 14 años y no funciona ni 1 sola máquina, mientras tanto las plantas termoeléctricas, que son las chatarras más costosas del mundo, siguen con un alto porcentaje de INDISPONIBILIDAD.

¿Pero se asegura que Venezuela cuenta con un extraordinario parque termoeléctrico?

Si, claro que sí, pero está fuera de servicio. De aproximadamente 21.000 MW instalados, sólo hay disponible aproximadamente 6.500 MW. Mientras tanto se sigue exprimiendo GURI, que ya presenta fisuras en sus compuertas y posiblemente pudiera haber un gran accidente que conllevaría a un gran apagón por muchas semanas en el país.

¿Eso que Ud. asegura es muy delicado?

Lo digo con información de expertos, porque yo no lo soy, pero me informo, escucho a los que saben de este tema y ellos me aseguran que GURI, por ejemplo, continua con sus aliviaderos abiertos por encima de 23 metros y presenta desprendimiento de concreto en sus pilas.

¿Diosdado Cabello se burla de los años de la democracia, dice que no hicieron nada, por eso los apagones?

Ese es un mentiroso compulsivo, la historia no se borra con un mazo usado a discreción, la verdad es que la CENTRAL HIDROELÉCTRICA SIMÓN BOLÍVAR GURI, fue inaugurada totalmente en el año 1.986, con una capacidad instalada de 10.25 MW, con una longitud de 1.300 metros y una altura de 162 metros, iniciadas sus obras en el año 1.963 con el gobierno de Rómulo Betancourt, con unas primeras 10 unidades de generación y luego en el año 1.985 se construyó la segunda casa de máquinas para ampliar su capacidad generadora hasta los 10.235 MW.

¿Qué pasa con el GURI?

Su estado actual es ruinoso, las condiciones de sus generadores presentan severas fallas, de las 10 unidades generadoras, que todas están fallando, solo estas 3 muestras: Unidad Generadora 2. Parada por reemplazo de transformador de potencia. Unidad Generadora 4. Indisponible por fuga de agua excesiva en la válvula 4U9 y la Unidad Generadora 18 y 20 Indisponible por rehabilitación.

¿Y las reservas de CARUACHI Y DE MACAGUA?

La CENTRAL HIDROELÉCTRICA CARUACHI presenta

Más de 5 grietas en el anillo de descarga y actualmente se encuentra sincronizada al sistema eléctrico nacional.

La Unidad Generadora 7 esta Indisponible por fuga de aceite en el sistema de gobernación.

¿Y la CENTRAL HIDROELÉCTRICA MACAGUA?

También es víctima de la corrupción, esa central está integrada por 3 plantas:

Macagua I con una capacidad instalada de 384 MW, Macagua II con una capacidad instalada de 2.592 MW y Macagua III con una capacidad instalada de 176 MW

EN TOTAL SUMAN 3.152 MW

Actualmente presentan problemas, muy graves.

¿Qué problemas, por ejemplo?

En las 4 Centrales Hidroeléctricas del estado Bolívar se encuentran gran cantidad de unidades generadoras paradas por averiadas y malas condiciones del sistema y todos sus aliviaderos abiertos, además del abandono de las centrales por parte de la dictadura, se han otorgado miles de millones de dólares para el sector eléctrico, entre ellas tenemos las obras de TOCOMA, Proyecto de modernización de Gurí las cuales involucran las unidades 18 y 20 y el proyecto de modernización de las unidades de la 1 a la 6 de Gurí, así como unidades en Macagua para su modernización.

¿Qué otros casos delicados pueden enumerar?

El abandono en que se encuentran las unidades térmicas como, Planta Centro, Tacoa, La térmica de Cumana (Antonio José de Sucre) y la gran Termozulia totalmente parada. Es importante mencionar el total abandono que se encuentran las líneas de transmisión con sus corredores de línea llenos de maleza y a lo largo de todos los patios de distribuciones los autotransformadores e interruptores que las conforman. Actualmente se encuentran desde la época de verano, los aliviaderos tanto de GURI, TOCOMA, CARUACHI Y MACAGUA abiertos, siendo una condición inusual en ese periodo, es algo paradójico cuando años atrás pasamos por el fenómeno del niño en el país, actualmente el sistema eléctrico nacional de las líneas de 765 Kv que alimentan el occidente del país depende de un sólo autotransformador (son 3 normalmente) en el Gurí.

¿Y cuáles serán las soluciones?

La Construcción de una línea de 400 Kv que parta de la subestación san Gerónimo estado Guárico hasta la central hidroeléctrica José Antonio Páez, colocando un auto-transformador de 800/400 kv en San Gerónimo y Otro autotransformador de 400/230 kv en barinas. Emprender la construcción del Chorrin de 400 Mw, rio Cuchivero del estado Bolívar con una línea de transmisión de 400 kv directa hasta occidente en hvdc y la recuperación de los bancos de baterías, generadores Diesel y aire comprimido de todas las subestaciones del país, para recuperar el mando remoto de los interruptores y seccionadores remoto con conexión al Sistema Eléctrico Nacional.

Finalmente, Ledezma hace un público elogio a los técnicos venezolanos como el ING. Winston Cabas, que desafiando los riesgos personales, no dejan de evaluar ese sistema y de ir preparando soluciones para ponerlas en marcha, una vez que cese la usurpación.

