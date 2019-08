Bolton respalda a Guaidó en su rechazo a “elecciones” anticipadas de la Asamblea Nacional

Click to email this to a friend (Opens in new window)

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional para la Casa Blanca, respalda la decisión del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, de oponerse a unas supuestas “elecciones parlamentarias” mientras Nicolás Maduro ocupa el Palacio de Miraflores.

lapatilla.com

“Estados Unidos apoya totalmente la decisión del presidente interino Juan Guaidó de oponerse a las elecciones legislativas anticipadas supervisadas por el régimen ilegítimo de Maduro”, comentó Bolton en Twitter. “No puede haber elecciones libres o justas mientras Maduro permanezca en Venezuela”, enfatizó.

Asimismo, Bolton destacó que “Estados Unidos continúa facilitando la provisión de alimentos, agua limpia y servicios de salud, y ha autorizado exenciones de sanciones para ciertas organizaciones humanitarias”.

En la opinión del asesor de la administración de Donald Trump, la nación norteamericana mantiene su compromiso de “ayudar al pueblo de Venezuela a superar la crisis provocada por Maduro”.

The US fully supports Interim President Guaido’s decision to oppose any early legislative elections overseen by the illegitimate Maduro regime. There can be no free or fair elections while Maduro remains in Venezuela.

The US continues to facilitate the provision of food, clean water, and health services, and has authorized sanctions exemptions for certain humanitarian organizations. We remain committed to helping the people of Venezuela overcome Maduro’s manmade crisis.https://t.co/y1jhxifgvq

— John Bolton (@AmbJohnBolton) August 26, 2019