J Balvin, Rosalía y Taylor Swift entre los ganadores de los MTV Video Music Awards 2019 (+ Lista)

Uno de los momentos más importantes de la música estadounidense (a parte de los Grammys) son los MTV Video Music Awards y la noche de este lunes 26 de agosto se llevaron a cabo en el Prudential Center en Newark de Nueva Jersey.

Con información de El Farandi

Este evento organizado MTV, dará reconocimiento a los mejore videos musicales del año y como la música es un lenguaje que une a distintas razas y culturas, en el evento pudimos ver a varios artistas hispanos y anglosajones, unidos interpretando sus mejores temas.

La ceremonia fue conducida por el comediante Sebastian Maniscalco y artistas como Taylor Swift, Camila Cabello, Jonas Brothers, J Balvin y Bad Bunny ya confirmaron que realizarón presentaciones en vivo.

La encarada de dar inicio a la ceremonia fue la mísmisima Taylor, quien al ritmo de “You need to calm down” puso a bailar a Camila Cabello y a Rosalía.

Otro que se robó el show en tarima, fue el cantante canadiende Shaw Mendes quien con su guitarra en mano hizo vibrar a todo el Prudential Center.

APRECIEN LA OBRA DE ARTE QUE ES IF I CAN’T HAVE YOU CON LOS VOCALS QUE SE MANDA SHAWN MENDES #VMAs pic.twitter.com/u2EgmJp3xd — fer – 108 (@promisemendesx) August 27, 2019

Los Jonas Brother también emocionaron todos sus fanáticos, no solo a los que estaban en el público, sino al mundo entero. El trío de hermanos revivieron sus viejos temas musicales junto a otros que acaban de estrenar como la pegadiza canción “Sucker”.

LOS JONAS BROTHERS SON TODO LO QUE ESTA BIEN pic.twitter.com/FMy0p5YQ5R — Val ? (@valmen_) August 26, 2019

Shaw Mendes regresó al escenario pero esta vez acompañado de Camila Cabello y ambos interpretaron el tema del momento, “Señorita”. El evento también tuvo su toque romántico con ambos interpretes, quienes también comparten una hermosa relación, además de una exitosa carrera.

O momento que todos estavam esperando: Camila Cabello e Shawn Mendes cantando Señorita #VMAs pic.twitter.com/j4yzf1rNwF — Berga Pop (@BergaPop) August 27, 2019

El poder latino también se hizo presente gracias a Ozuna en compañía de Rosalía, quienes interpretaron su más reciente tema “Tú y yo”.

#VMAs | Rosalía quebra tudo com “Tu Y yo “ parceria com Ozuna. Gostaram ?? ?? pic.twitter.com/xbgvX6KkHS — Hello Pop (@Hellopopx) August 27, 2019

Ganadores: