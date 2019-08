Las peores cualidades de tu personalidad según tu signo del zodiaco

Posteado en: Curiosidades, Titulares

No hay duda de que los astros determinan en gran parte nuestra personalidad, así mismo lo confirma un trabajo realizado por En Femenino en que lograron determinar el comportamiento de varias personas según su signo del zodiaco.

¿Cómo influye tu signo del zodiaco en tu personalidad? ¿Y en tu relación con los demás? Revelaron todos los defectos de la siguiente manera:

Aries

Los aries son, por naturaleza, muy orgullosos, y es bien sabido que tienen un inmenso amor propio. Asimismo, a menudo tienden a desarrollar este defecto con el tiempo. En realidad, este defecto es a menudo reforzado y alimentado por la admiración que les profesa su entorno. De hecho, los aries son muy carismáticos, suelen caer en gracia y con frecuencia están rodeados de un círculo de admiradores. Esto, obviamente, refuerza el aspecto egocéntrico de los aries.

Por otra parte, los aries son también conocidos por no escuchar a los que les rodean. Son tan carismáticos y sus allegados los escuchan y admiran tanto que muchas veces olvidan empatizar. A los Aries les cuesta mucho aceptar que pueden estar equivocados y no admiten nunca sus errores. Es cierto que a menudo pueden ser más fuertes o más brillantes que el resto, pero eso los hace volcarse en sí mismos, y son absolutamente incapaces de aceptar los consejos que les dan los demás. Creen que no necesitan a nadie para ser los mejores.El aries es un líder nato y le cuesta mucho aceptar la autoridad, así como a todas aquellas personas que puedan ser superiores a él en términos de jerarquía, recursos financieros, atributos físicos, etc. El aries es, por naturaleza, un líder al que no le gusta servir a nadie. Todos deben obedecerle, respetarle, escucharle y admirarle.

En conclusión, sus tres defectos principales son su autoridad, su egocentrismo y su impulsividad.

Tauro

El mayor defecto de Tauro es su lado posesivo y absorbente. Tauro no soporta, sobre todo en la pareja, que se pueda codiciar lo que le pertenece. Sus celos son legendarios, y Tauro puede dejarse llevar muy rápidamente y arremeter sin reflexionar si se siente amenazado (a menudo, sin estar en lo cierto).

También le gusta la buena vida y puede tener tendencia a aumentar de peso o a no cuidar de su cuerpo, ya que le gusta la buena carne y los placeres culinarios. No sabe contenerse y las tentaciones son más fuertes que él.

Tauro es un signo audaz que no piensa nunca antes de actuar. Este aspecto a menudo puede jugarle malas pasadas y granjearle muchos enemigos.

En una relación, no siempre es fiel ni sincero. También en este terreno las tentaciones pueden ser más fuertes que él. También es un signo al que le cuesta mucho ocultar su lado oscuro. Su pasado reaparece a menudo y le resulta muy difícil superarlo, cosa que puede pesarle.

Tauro tiene una personalidad compleja y puede ser muy difícil de entender. Puede dejarse llevar por la ira y la locura de una forma inexplicable. Con el tiempo, Tauro puede tender a sosegarse y disipar su ira, pero la ebullición sigue dentro de él y es difícilmente manejable.

En resumen, las peores cualidades de Tauro son su lado colérico, sus celos y su psicología compleja.

Géminis

Géminis es un ser muy ligero y superficial. Desde luego, no es ningún intelectual, aunque es calculador. Su forma de pensar es simple. También puede cambiar de opinión según la persona que tenga delante. No le interesa tener ideas profundas o filosofar. Es inútil hacerle hablar de cultura, política o historia. Estos temas a menudo le quedan grandes, como también los asuntos de actualidad.

Sin embargo, Géminis puede pasar por un erudito sin problemas, ya que es un buen manipulador que sabe adaptarse a las situaciones y a sus diferentes interlocutores. El fondo es irrelevante para él, lo único que le importa es la forma y la imagen que proyecta.

Géminis adora lo material, la ostentación y lo deslumbrante. Le encanta lo que brilla, lo que le hace hermoso y le hace destacar físicamente. Atraído por el dinero, Géminis puede ser venal y arribista, y tiende a elegir a su entorno o sus socios en función de su sueldo o condición social.

Géminis puede carecer también de empatía, y no escucha a los demás. Es un autómata inteligente que sabe cómo complacer. Pero tras el interés que puede tener en la gente, carece de compasión y de un verdadero deseo de conocer al otro.

Estos defectos empañan sus virtudes, porque Géminis es ágil de mente, y a menudo divertido. Su encanto y su labia lo vuelven carismático y hacen que siempre esté bien rodeado.

En resumen, los mayores defectos de Géminis son su lado manipulador, superficial y poco culto.

Cáncer

Cáncer es, sin duda, el signo zodiacal más caprichoso. Ten cuidado si tu pareja es cáncer, podría manipularte de lo cambiante y difícil de seguir que es.Muy apegado a su familia, Cáncer es un niño de mamá, para el que la familia es primordial.

Cáncer cambia de opinión más que de camisa y le encanta enfurruñarse y encerrarse en su propia autocomplacencia. Además, a menudo piensa que todo el mundo está en su contra.

Cáncer carece muchas veces de alegría, puede ser susceptible y, sobre todo, no le gusta que puedan ultrajarlo o burlarse de él. Es casi imposible decirle a un cáncer lo que realmente se piensa de él sin que se moleste y se muestre muy indignado. Es incapaz de controlar sus emociones, ya sea en el contexto familiar, en la pareja o incluso en el ámbito profesional.

Esta persona poco sociable no es capaz de escuchar lo que le podría herir durante horas. Cáncer sigue viviendo en la infancia y es difícil hacerle crecer y madurar; es simplemente imposible dominarlo y esperar cualquier cosa de él.

Sin embargo, su lado melancólico o incluso sensiblero también lo hace entrañable, porque detrás de todo esto, el cáncer es un bebé grande lleno de afecto. En resumen, Cáncer es principalmente inmaduro, caprichoso y limitado.

Leo

Como su propio nombre indica, el león es el rey de la selva, ¡o, al menos, eso es lo que piensa! Este signo de ego sobre dimensionado persigue constantemente la consideración ajena y el éxito personal. Eso es todo lo que le importa. Quiere ganar a toda costa, ser el más fuerte, pase lo que pase, y dominar todo lo que se encuentra su alrededor, ya sea en lo profesional, en lo personal o en lo amistoso.

Leo siempre quiere tener la razón, y no admite que se le pueda criticar o encontrar oposición. Más vale no intentar criticarlo, ¡le costaría muy caro! Leo no duda en aplastar a sus oponentes, su orgullo es más fuerte que cualquier otra cosa. ¡Ay de aquellos que podrían tener un jefe o superior del signo Leo, porque nadie es tan autoritario y colérico como el rey del Zodíaco! Hay que armarse de paciencia y, pase lo que pase, no oponerse a él frontalmente: no lo soportaría. Leo no es tolerante con los débiles.

Leo también es bastante materialista. Adora la tentación del dinero y es un líder nato que busca constantemente ganar mucho dinero y mostrar a los otros su éxito. Le encanta el lujo, los viajes bonitos y todo lo que pudiera dar fe de su valor. Estos defectos hacen de él un luchador que sabrá dirigir como nadie y que sigue luchando por llegar cada vez más lejos.

En conclusión, Leo es un ser dominante, impulsivo y con un ego sobre dimensionado.

Virgo

Virgo es el signo menos divertido del zodiaco. No le gusta la fantasía ni la diversión. Es un verdadero fanático del control y adora el orden. No es ningún líder sino más bien un seguidor con un gran complejo de inferioridad. Sabrá ser un buen soldado para la autoridad, siempre en posición de guardia y listo para servir a sus superiores.

Virgo es también un obsesionado de la limpieza. Es el maníaco del zodiaco que odia por encima de todo el desorden y el caos. Su mayor temor es que su día a día pueda verse alterado; no le gustan los cambios ni la fantasía. No trate tampoco de darle sorpresas a un virgo: no le gustan nada, ya que siempre busca el control de todo lo que hace.

Muy acomplejado, también es inseguro de sí mismo y no le gustan los lugares públicos ni las salidas en grupo. Se trata de una persona hogareña que prefiere pasar su tiempo limpiando en casa antes que salir y disfrutar de la vida. A menudo rodeado de poca gente, tiende a criticar a su entorno y a ser bastante hipócrita.

A pesar de todo, su lado perfeccionista e inteligente hace que muchas veces sea un ser brillante, culto, interesante y siempre bien educado.

En conclusión, los principales defectos de los virgo son su afán controlador, su lado demasiado maníaco y su falta de confianza.

Libra

Libra es a menudo criticado por ser el más débil del zodiaco. De hecho, es cierto que los libra son amables, pero no saben afirmarse y decir lo que piensan. También pueden dar la impresión a menudo de ser hipócritas o de excederse en su intento de agradar a toda costa y, sobre todo, de no tener enfrentamientos ni herir a nadie.

A menudo son demasiado reflexivos, viven en la duda constante y pueden tardar hasta horas en tomar decisiones simples. Estos grandes indecisos siempre tienen miedo de todo y no se lanzan a la piscina si no han sopesado bien los pros y contras: de ahí su nombre, que representa el equilibrio, pero también la indecisión.

Los libra son también unos grandes acomplejados que tienen poca confianza en sí mismos. Lejos de ser líderes o audaces, tienen la impresión de ser inferiores a los demás y de no ser capaces más que de seguirlos. Sin embargo, son intelectuales creativos que con demasiada frecuencia no son conscientes de sus propias capacidades y que necesitan que su entorno los empuje para avanzar.

De hecho, a veces son un poco blandos o incluso perezosos. Si usted vive con un libra, no espere a que tome decisiones o iniciativas; sin embargo, a cambio siempre estará encantado de seguirle, ¡pero a su propio ritmo! En resumen, los principales defectos de Libra son su lado perezoso, seguidor e indeciso.

Escorpio

Este gran manipulador y calculador del zodiaco siempre esconde sus cartas del juego. Se trata de una persona misteriosa que no desvela sus pensamientos. Puede tender incluso a ser bastante hipócrita si le puede ser de alguna utilidad sin ningún inconveniente.

Escorpio pica y puede herir sin compasión. Cuidado con sus palabras crueles: no dudará en decirle lo que piensa con el único propósito de hacerle daño. Escorpio es un inquisidor que a menudo ataca a su entorno, aunque no forzosamente de manera consciente. Su único objetivo es alcanzar sus fines, y especialmente llegar arriba del todo.

Escorpio es también conocido por su gran apetito sexual. Entonces, ¿es siempre fiel? En realidad no, porque nada satisfará completamente sus deseos. Escorpio nunca está satisfecho y siempre espera más de su pareja. No tiene tabús y siempre busca el exceso en todo lo que hace.

También puede ser agotador a la larga, ya que nunca está cansado y es difícil de seguir. Su gran energía, sin embargo, es lo que lo convierte en un ser poderoso y en un líder nato. Este seductor manipulador oculta, no obstante, un aspecto bastante oscuro y pesimista, y puede incluso carecer de confianza una vez traspasado su grueso caparazón.

En resumen, Escorpio es principalmente manipulador, excesivo y cruel.

Sagitario

Este gran soñador es a menudo considerado como el sabio del zodiaco, el intelectual con fuertes ideales. En realidad, Sagitario es un gran ingenuo que tiende a creer que todo saldrá bien. Nunca ve más allá de sus narices y no se da cuenta de los peligros que le pueden acechar o de la malicia de los demás. Además, los sagitario pueden tender a dejarse pisar ??con bastante facilidad.

Sagitario tiene poca confianza en sí mismo y no se atreve a menudo expresar sus ideas, a pesar de ser un buen pensador y más bien culto. A menudo se dice de él que no siempre es fiable en el trabajo, ya que es despistado y despreocupado. También tiene demasiada tendencia a soñar en vez de actuar; la brecha entre la realidad y su mundo a veces es demasiado grande para que se le pueda tomar en serio.

También defrauda a menudo a los que piensan que han encontrado en él a un amigo.Puede ser adorable y después olvidar por completo a su interlocutor. Sagitario disfruta la vida al máximo, pero pronto abandona todo lo que intenta hacer y todas las actividades que emprende. Así pues, puede pasar fácilmente por un perezoso.

Los principales defectos de Sagitario son el descuido, la ingenuidad y la falta de seriedad.

Capricornio

Capricornio tiene fama de ser ambicioso. Efectivamente lo es, y le atraen el éxito y el dinero. Es adicto al trabajo, un líder nato que necesita pasar mucho tiempo dejándose la piel para alcanzar su objetivo final: el éxito profesional. Le encanta el poder y la riqueza.

Capricornio es un lobo solitario que rara vez se entrega. Nunca se sabe lo que piensa, y se oculta tras un caparazón que muy rara vez se puede penetrar. Este gran misterioso nunca revela sus cartas ni sus sentimientos. Así que si un capricornio se entrega a usted, puede estar realmente seguro de que le quiere.

Si le gusta reírse y relajarse, no se mezcle con él. Capricornio no es realmente un payaso, más bien lo contrario. Es bastante austero o incluso, como se dice a menudo, aburrido y depresivo. Es su lado casi demasiado realista, incluso pesimista, lo que le hace ser así. Traslada tanto las cosas al plano intelectual que le cuesta vivir el instante presente y dejarse llevar. Por lo tanto, necesita estar cerca de personas que le empujen a ser más alegre.

En resumen, los principales defectos de Capricornio son que es ambicioso, austero y misterioso.

Acuario

Si hay un signo del zodiaco que sea extremadamente difícil de conocer y dominar, ¡este es Acuario! A menudo se dice de él que es excéntrico y poco fiable, lo cual es bastante cierto. Cuando está en pareja, Acuario es capaz de poner pies en polvorosa en cualquier momento. Le cuesta entregarse y comunicar sus sentimientos. ¿Pero los tiene realmente? A menudo da la impresión de ser totalmente insensible e impermeable al amor. Es difícil retener a este seductor eterno.

Este gran apasionado y apasionante a partes iguales es especialista en salir corriendo. Ya sea en amistad, en amor o en el trabajo, no es capaz de comprometerse a largo plazo. Le gusta demasiado la aventura para ello. En el trabajo, a Acuario no le gusta la autoridad.

Acuario también puede desestabilizar porque es muy excéntrico (a veces, demasiado). Es difícil de seguir, ya que puede dejarse llevar por sus propios delirios, sus iras líricas o sus excesos de todo tipo.

En resumen, los principales defectos de Acuario son su falta de seriedad, su excentricidad y la falta de empatía.

Piscis

Piscis es una persona vulnerable, a menudo desconectada de la realidad. Criticado por su falta de seriedad, Piscis es un signo que se deja llevar por la vida, de la que no toma las riendas ni domina en absoluto. Además, Piscis denota bastante indiferencia con respecto a lo que sucede a su alrededor; aprovecha las oportunidades según vienen y nunca se toma nada en serio, sino con una gran despreocupación.

Piscis es un signo depresivo, melancólico y caprichoso. Pasa fácilmente de la risa al llanto sin saber muy bien por qué. Da la impresión de ser una persona temerosa o incluso débil, pero en realidad es muy pesimista y tiene poca confianza en sí mismo.Su relativa debilidad también le impulsa a veces a mentir o manipular para no asumir sus actos y echar la culpa a otros.

Capaz de lo mejor y de lo peor, Piscis necesita caer muy bajo para resurgir. Trata de estar rodeado de personas estables para no flaquear. Pero si tiene parientes que lo apoyen, puede expresar toda su creatividad e inteligencia.

Sus principales defectos son su falta de realismo, de seriedad y su escasísima confianza.

