Obama tiene a una famosa cantante española en el playlist para sus vacaciones

La artista catalana Rosalia no solo ha maravillado a gran parte del público español y de medio mundo sino que también personas tan relevantes como los Obama disfrutan de su arte.

Por: Cadenaser

El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha publicado una lista de las canciones que más ha escuchado junto a su familia en las vacaciones de este verano. Un total de 44 temas entre los que encontramos ‘Con Altura’ de Rosalía y J Balvin.

‘Too Good’ de Drake es el número uno para Barack Obama, seguido de ‘I’ll be around’ de The Spinners y ‘Mood 4 Eva’ de Beyoncé, Jay-Z y Childish Gambino. Es en el puesto 31 donde encontramos la colaboración de Rosalía con J Balvin.

With summer winding down, here’s a sampling of what Michelle and I have been listening to — some new, some old, some fast, some slow. Hope you enjoy. pic.twitter.com/BS5ri1lvxz

— Barack Obama (@BarackObama) August 24, 2019