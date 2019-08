¿Te engaña? Cosas que NO debes hacer cuando te enteras de una infidelidad

Posteado en: Curiosidades, Titulares

La infidelidad es una de las amenazas más latentes para una relación de pareja. Y es que más allá de la forma en que se cometa, lo que más cuesta es perder la confianza en alguien en quien realmente creíamos, pero ¿se puede hacer algo? ¿qué hay de los impulsos? Te contamos las cosas que jamás hace alguien inteligente al saber que su pareja le es infiel.

Por Soy Carmín

La inteligencia no es la cantidad de conocimiento que poseemos, sino la forma en que afrontamos la vida y hacemos lo mejor de cada situación, aunque no sea una muy agradable que digamos. Encontrar a la pareja con otra persona o indicios claros de una infidelidad no es sencillo pero sí hay algo que podemos hacer.

Saber que fuimos víctimas de una infidelidad es doloroso, nos da en el autoestima, nos hace dudar de quien nos rodea, la traición nos invade y con ello las ganas de vengarnos, pero ese no es el mejor camino aunque resulte fácil.

EL CONSEJO DE LOS EXPERTOS

La revista Best Life consultó a varios expertos en pareja, quienes revelaron todo aquello que una mujer inteligente hace ante un engaño de su pareja. Es difícil, pero el tomar en cuenta estos consejos permite que a la larga la experiencia sea más fácil de sobrellevar y sobretodo de superar.

Ante una infidelidad, una mujer inteligente evita:

1.- REACCIONAR EN EL INSTANTE

Gritar, llorar, querer golpear al otro no sirve de nada porque trunca la comunicación, las emociones nublan tu mente y solo sientes ira, la peor combinación para pensar. April Davids, terapeuta de pareja recomienda que te tomes un tiempo para pensar y enfrentar la situación, prepárate para tener un mejor resultado.

2.- CUESTIONAR TODOS LOS DETALLES

La psicóloga sexual Nicole Prause asegura que surge el deseo de saber todo lo que ocurrió, pero eso solo logra lastimarnos más y angustiarnos. De ninguna manera sabrás todo lo que ocurrió, ¿por qué te torturarías?

3.- CULPARSE

Sí, ¿por qué piensas que tú tienes la culpa? Muchos creen que luego del trauma el aceptar la culpa permite que la situación quede en control. Cuidado, la información es inexacta y aunque para tu pareja sea fácil decir que fue tu culpa, no deja de tener una gran responsabilidad. La culpa jamás es absoluta de uno de los dos.

4.- COMPARARSE CON LA OTRA

Otra actitud, una piensa que lo hace para sentirse mejor pero en realidad solo te decepciona y te hace sentir peor. Lo único que lograrás es prolongar el mal ánimo que tienes.

5.- NEGARLO

No porque no quieras aceptarlo quiere decir que no está ocurriendo y además no soluciona nada, tampoco hará que tu pareja se detenga. Celia Schweyer, experta en relaciones de pareja asegura que esto prolonga la infidelidad, lo mejor en encarar el problema e identificar su raíz.

6.- COMPARTIR EL TEMA EN REDES SOCIALES

Quizá eres de las que comparte todo en redes sociales, pero este es un tema delicado y por ninguna razón debes caer en la tentación de contarle al mundo. La realidad es que no recibirás mucho apoyo y te criticarán por compartir algo tan privado.

Además, ¿qué tal si decides seguir con tu pareja? Serás la burla de todos. Los problemas de pareja se arreglan entre dos.

7.- PEDIR PERDÓN EN EL MOMENTO

Quizá solo quieres que todo sea como antes, que la infidelidad pare y que no se repita, pero para eso no es suficiente pedir perdón o que tu pareja diga que no volverá a hacerlo. Recuperar la confianza que se ha perdido es un proceso largo y difícil, donde necesitarán ayuda profesional para lograrlo en la mayoría de las ocasiones.

8.- SUPONER QUE LA RELACIÓN LLEGÓ A SU FIN

Sí, no tiene caso que todo termine sin retroalimentación. Este desliz podría fortalecer a la pareja si ambos desean mantener la relación, pero deben hablar de qué le provocó y qué harán para que no se repita. Si con el paso del tiempo sigue siendo muy doloroso, entonces lo mejor será tomar caminos separados.

9.- SER INFIEL

No te vas a sentir mejor haciendo lo mismo, además de que no vale la pena. Lo único que logras es lastimarte más y enterrar de una forma más profunda la relación. ¿Sirve de algo provocar más dolor? Claro que no.

10.- IRSE

No puedes huir de los problemas y la plática incómoda que habrá. Todo lo contrario, entre más rápido lo enfrentes, más rápido podrás pasar al siguiente capítulo en tu vida sea cual sea la decisión, sola o acompañada.

¿Y EL PERDÓN?

Sabemos que lo que menos quieres es ayudar al otro o hacerle sentir mejor, pero debes tener presente que el perdón no es algo que haces por él sino por ti. Uno no olvida cómo le lastimaron, pero sí tiene el poder de decidir hasta dónde tendrá una influencia en su vida y quizá, este sea el momento de decidir si sigues o no con esa persona.

El perdón es para que esos sentimientos negativos no controlen tu vida y tu corazón, sino para que dejes ir todo aquello lo que duele y hagas espacio para lo que realmente vale la pena. Una infidelidad no es el fin del mundo, no quiere decir que siempre te engañarán.