Trump elogia los esfuerzos de Bolsonaro por combatir los incendios en la Amazonía

El presidente estadounidense, Donald Trump, elogió el martes los esfuerzos de su homólogo de Brasil, Jair Bolsonaro, para combatir los incendios en la Amazonía, destacando que su gestión cuenta con el “apoyo total y completo” de Estados Unidos.

“He llegado a conocer al presidente Jair Bolsonaro bien por nuestra relación con Brasil. Está trabajando muy duro en los incendios en la Amazonía y en todos los aspectos está haciendo un gran trabajo por la gente de Brasil. No es fácil. ¡Él y su país tienen el apoyo total y completo de Estados Unidos!“, tuiteó Trump.

I have gotten to know President @jairbolsonaro well in our dealings with Brazil. He is working very hard on the Amazon fires and in all respects doing a great job for the people of Brazil – Not easy. He and his country have the full and complete support of the USA!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 27, 2019