¡El FAIL de la década! Lo que le pasó a este jugador tras celebrar un gol con su novia (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El futbolista brasileño Waanderson vivió el peor “fail” de la década tras celebrar un gol con su novia en un partido del fútbol de Bulgaria.

lapatilla.com

El jugador marcó un tanto en el duelo entre el Ludogorets y el Slavia de Sofia. El mediocampista se fue a las gradas a celebrar con su novia.

Para su sorpresa, mientras recibía un beso de su pareja el árbitro decidió anular el gol y el equipo rival aprovechó el descuido para iniciar de nuevo el juego.

Brazilian winger Wanderson celebrated his goal for Ludogorets at the weekend by running into the stand to kiss his girlfriend only for the goal to be ruled out for offside.

To top things off, the goal wasn’t even offside ????pic.twitter.com/VuBjNdaaUe

— 32Red (@32Red) August 27, 2019