Falleció Jessi Combs, “la mujer más rápida del mundo en cuatro ruedas”

La piloto estadounidense de autos Jessi Combs, considerada “la mujer más rápida en cuatro ruedas” tras haber establecido un récord de 640 km/h en 2013, murió en un accidente al intentar batir ese registro, informó este miércoles la policía.

Los servicios de emergencia fueron informados el martes que un vehículo equipado con un motor a reacción se había estrellado en el desierto de Alvord al intentar batir un récord de velocidad, señaló en un comunicado el comisario del condado de Harney, en Oregon, oeste de Estados Unidos.

Los policías identificaron a la persona accidentada como Jessica (Jessi) Michelle Combs, de 39 años.

“Jessi Combs estaba muerta. Las causas del siniestro son desconocidas y son actualmente objeto de investigación”, subraya el texto.

It may seem a little crazy to walk directly into the line of fire… those who are willing, are those who achieve great things. .

.

People say I’m crazy. I say thank you ;)

.

.

.#fastestwomanonearth #almost #fasterthanfast #jetcar #afterburner #landpsee… https://t.co/IrnCQQWMGJ pic.twitter.com/A5NZ6Luq0u

— Jessi Combs (@TheJessiCombs) August 24, 2019