Hijo de Winston Cabas relata el horror de ser secuestrado por el régimen (Video)

Sentado en una plazoleta de la ciudad de Bogotá, a un mes de haber huido del régimen de Nicolás Maduro, Arnaldo Cabas, hijo del ingeniero eléctrico venezolano Winston Cabas, contó a Miami Mundo que el momento más difícil durante su detención fue el temor de que la dictadura detuviera a su padre, “él no iba a aguantar esa tortura”.

Por Vanessa Rodríguez / Miami Mundo

El joven abogado venezolano, hoy exiliado en Colombia, nos relató que la única razón de su secuestro era saber dónde estaba su padre, a quien Diosdado Cabello acusó de ser el culpable del apagón eléctrico que dejó a oscuras a Venezuela el pasado 22 de julio.

“Me montaron en una patrulla, me esposaron y me golpearon preguntándome por mi papá, hubo un momento en el que me empezaron a dar vueltas por los lugares donde queda mi otra casa y la de mi hermano (…) Me guindaron al pasamanos de la camioneta, con los brazos hacia la espalda, me registraron el teléfono y le escribieron a mi papá un mensaje que decía que yo no iba aguantar la pela”, relató.

Por lo que nos indicó que el momento más difícil fue cuando estuvo guindado y recibía golpes cada 20 minutos, “me preguntaban por mi papá, y yo esperaba que no se fuera entregar, él no iba aguantar lo que yo sufrí”.

Cabas narró que lo hicieron grabar un video, especificando todo lo que había ocurrido. Sin embargo, aclaró que nunca lo obligaron a decir nada fuera de lo ocurrido, “era una especie de fe de vida, para decir que estaba “bien”, que estaba detenido por las palabras que había dado mi padre y que Diosdado Cabello nos había mandado a investigar, por lo que lo hacía responsable de lo que ocurriera a mi papá y a mi persona”.

Al ser reconsultado, sobre esa petición de responsabilizar al Diosdado, Cabas afirmó, sin ningún tipo de titubeo, que “el mismo Diosdado Cabello me mandó a secuestrar para que mi papá se entregara”.

