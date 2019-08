Médicos cubanos denunciaron en EEUU las amenazas y explotación del régimen castrista

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Kimberly Breier, funcionaria del Departamento de Estado de EEUU, comentó en Twitter que los médicos cubanos que lograron abandonar la isla denunciaron la explotación del régimen castrista.

lapatilla.com

“Oficiales del Departamento de Estado se reunieron con doctores cubanos explotados por el programa de misiones médicas del régimen de Castro”, dijo Breier a través de un tuit.

“Describieron trabajos forzosos, amenazas a familiares, vigilancia y despojo de sus salarios, mientras aportaban al régimen billones de dólares”, agregó la diplomática.

Today @statedept officials met with Cuban doctors exploited through the Castro regime’s overseas medical program. The doctors described forced labor, threats to family, surveillance, and being deprived of their income, all while providing billions of dollars to the Cuban regime. pic.twitter.com/o27CMGGM8b

— Kimberly Breier (@WHAAsstSecty) August 28, 2019