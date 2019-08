¡Como en una película! El piloto se desmayó y el avión aterrizó con ayuda de un pasajero

El pasado lunes los pasajeros del Boeing 757 vivieron un momento terrorífico. A mitad de camino del vuelo que salía desde Manchester a Funchal (Madeira), la tripulación del avión anunció a los pasajeros que el piloto se había desmayado, y preguntaron si había algún otro piloto entre los pasajeros.

Por: ABC

La fortuna quiso que otro profesional de la aviación, un piloto de Jet2, estuviera a bordo porque volaba a Madeira para comenzar sus vacaciones y no dudó ni un momento en ofrecer sus servicios a la tripulación para ayudar en el aterrizaje de emergencia, que tuvo lugar sin ningún tipo de complicaciones en el aeropuerto de Oporto a las 11:00 horas. Jet2 envió una nueva tripulación a Oporto para retomar el viaje y llegar hasta Funchal donde llegaron ocho horas después de lo esperado, pero en perfecto estado gracias al excelente trabajo de la tripulación.

We would like to apologise to customers travelling on #LS765 from #Manchester to Funchal, #Madeira which has diverted into Porto, #Portugal due to an onboard medical situation. We are working to get you on your way ASAP. Please see our agents ‘Portway’ at Gate 2 for more info. Tx

— Jet2tweets (@jet2tweets) August 26, 2019