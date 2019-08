Cerrado por vacaciones: Esta iglesia instaló un campo minigolf para atraer a los fieles (VIDEO)

A causa de las vacaciones, la visita a las iglesias en agosto no suele ser demasiado alta. Por ello, y para atraer a los fieles, la catedral medieval de Rochester (sureste de Inglaterra) tuvo una idea: transformar su nave central en un minigolf.

Por lapatilla.com

El espectáculo es bastante insólito. Allí donde normalmente se encuentran hileras de bancos, se ha desplegado una gran moqueta verde, de césped sintético, donde los clubes de golf acogen a los parroquianos.

El recorrido de nueve hoyos permanecerá en la catedral durante todo el mes de agosto. Se trata de la última iniciativa de la Iglesia anglicana de Inglaterra para intentar dinamizar a las comunidades de creyentes, en un país cada vez menos practicante.

And so we enter the last few days of our adventure golf. It's been an amazing experience. Thank you to everyone who visited us this summer. The golf closes on Sunday 1st September. Because of services in the afternoon it will be open only from 12.30 to 2.15. ????@RochesterBridge pic.twitter.com/tA5hzYp4z8

— Rochester Cathedral (@RochesterCathed) August 29, 2019