EN VIDEO: Capturan a pederasta minutos antes de que el avión en donde huía despegara

Este miércoles, la Policía del condado británico de Surrey publicó en su cuenta de Twitter el video de la detención de Diiriye Ali-Jamac, acusado de violar a una menor de 14 años, quien estaba a bordo de un vuelo a punto de despegar del aeropuerto de Heathrow con destino a Etiopía, publica RT.

Según un comunicado oficial, el arresto del hombre, de 34 años —que tenía un billete solo de ida— tuvo lugar el 2 de mayo, cuatro días después de cometer presuntamente el crimen. El sospechoso se enteró de que los agentes estaban buscándolo al día anterior.

This footage was taken by our @MPSHeathrow colleagues as they arrested 34-year-old Diiriye Ali-Jamac on a plane to Ethiopia (with a one way ticket), four days after he'd had sex with a 14 year old girl.

Here's how we caught him…#Thread pic.twitter.com/secpwEFwvi

