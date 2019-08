Los Runrunes de Nelson Bocaranda

Posteado en: Opinión

ALTO

REFLEXIONES:

Las tomo de diferentes reuniones a las que he asistido por estos días. Desde diplomáticos globales hasta funcionarios de varios rangos. Igualmente desde venezolanos de a pie hasta algunos dirigentes políticos ansiosos de la esperada transición. Es notable el aumento del deterioro y la vulnerabilidad de los venezolanos. Añádale las decisiones de varios países latinoamericanos que no pueden recibir más compatriotas alegando no tener la capacidad instalada en sus servicios para esos millones de seres repartidos entre sus fronteras. La exigencia de visas es una forma de controlar lo que ya lleva dos años y medio avanzando. En el campo político interno las angustias son crecientes. Cara a cara con el futuro hay que tener claro cuales serían las formas, los medios, para lograr el proceso de gobernabilidad ante lo que ya esta señalado, con pruebas, como un estado forajido. Un archipiélago de cuotas de poder repartido entre una pandilla cívico-militar que en dos décadas ha destruido el tejido social, el tejido productivo, el tejido institucional, el tejido de la justicia, el tejido de la salud y el del otrora pujante sector privado incluyendo los expropiados renglones agrícola y pecuario por solo citar algunos, pues la lista es muy larga. Las brechas de expectativas han venido creciendo ante la demora en ver una solución factible a corto plazo. El proceso de entendimiento se ha hecho difícil ante las barreras puestas por Maduro y sus asesores cubanos. Tan solo hoy la canciller de Canada, Chrystia Freeland, viajó a Cuba para conversar entre otros temas -dominados por la aplicación de la ley Helms-Burton- la terrible crisis venezolana. El canciller cubano y ella intercambiaron sus apreciaciones para destrancar el juego en las negociaciones auspiciadas por el reino de Noruega. Debo decir que ellas han continuado a pesar de no haberse efectuado más viajes a Barbados o a Oslo.

EL GOBIERNO:

Tiene tres facciones a su interior. No todas participan en la mesa de negociación aunque ahora las tres están más informadas tras la confesión de Maduro de estar negociando con Estados Unidos y el propio anuncio de Trump de que eso era una realidad. La sorpresa en el sector militar ante esa revelación fue grande pues las instrucciones y órdenes dadas por Nicolás al ministro Padrino López eran contundentes anti imperialistas y no dejaban espacio para acercamiento o negociaciones. 180 grados de cambio. La búsqueda del levantamiento de las sanciones se tropieza con un muro infranqueable. Si acaso lo mas que se puede llegar es a aminorarlas. Debo decir que algunos de los sancionados siguen defendiéndose de algunas acusaciones con la contratación de costosos bufetes estadounidenses con los que esperan demostrar su inocencia. Todo en la mas estricta confidencialidad. Hay que revelar que el régimen juega a la desesperanza no solo en el sector opositor sino en la totalidad de quienes sufren diariamente. Por ello decía Luis Vicente León que la esperanza de cambio en el país había pasado de 80% a 30%. Es un juego macabro. Saben que aquí y en las más importantes potencias se conocen los ingresos ilegales por conceptos del contrabando de la gasolina tras dos décadas de actividad fronteriza, el saqueo del oro y el tráfico de drogas. Renglones que lo proveen de entre 6 y 10 mil millones de dólares para mantenerse en el poder a toda costa. Esto en un país que lleva mas de 10.000 protestas atomizadas en toda su extensión. Desde la falta de agua a la de electricidad, desde las fallas y costosas cajas CLAP hasta la violencia de las FAES, desde el costo de la vida hasta los vergonzosos salarios mínimos. Un arcoiris de situaciones negativas en todos los niveles de un país donde los anaqueles de los abastos, bodegas y supermercados estaban llenos, eran libres las muy variadas ofertas de productos y servicios y no existía el odio de clases hoy sembrado por Chávez y exacerbado por Maduro. El desacertado manejo de las finanzas en 20 años de gobierno rojo-rojito es el responsable de la postración económica del país y no han sido las sanciones de hace dos años para acá. Hoy el gobierno necesita darle a sus seguidores “una cascada de cariño” para precisamente recuperarlo” (asi lo afirmó @oswram en Éxitos FM). La conveniencia de un plan de estabilización no terminan de entenderla los párvulos que no saben de economía pero que la dirigen. El factor ideológico priva sobre la racionalidad. El último consejo del #2 del gobierno fue recurrir al “trueque” para fortalecer al enclenque bolívar y derrotar el “bloqueo financiero”. ¿Recuerdan las monedas propuestas como “la lionza”,“el zambo”, “el momoy”, “el panal”?. Parecen correr la misma suerte del rojísimo Petro. Para terminar recordemos que “el ilegal oro venezolano esta sancionado”. Por ello recurren a las trampas establecidas con el presidente de Surinam, Dersi Bouterse, para certificar el oro nacional extraído y saqueado como originario de ese país. Hay amplia cobertura al tema en múltiples trabajos de investigación periodística en la Internet.

LA E.C.C.B.EN EL SALVADOR:

Sigo insistiendo en lo que se ha venido llamando la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana. Esta vez las noticias llegan de otro de los países donde la corrupción apadrinada por PDVSA sigue dejando estelas. Jaime Alberto Recinos, representante legal de la empresa Alba Petróleos de El Salvador, constituida con fondos públicos de alcaldías gobernadas por el FMLN y Pdvsa de Venezuela, llegó el pasado 31 de mayo a pedir al Registro de Comercio la matrícula de comercio 2019 de esa sociedad. La gestión la hizo el último día del gobierno del FMLN pero la respuesta no la recibió hasta el 18 de junio, fecha en que ya estaba en funciones el nuevo gobierno y el nuevo presidente del Centro Nacional de Registros (CNR).

Ese día, el Registro de Comercio notificó al representante legal de Alba Petróleos que no podía renovar la matrícula de comercio porque la empresa había violado una serie de leyes de la República. De acuerdo a la información registrada en el CNR y un documento al que tuvo acceso el diario El Mundo, Alba Petróleos “ha incumplido la Ley de Lavado de Dinero y Activos, y Código de Comercio, al ocultar sus estados financieros y la Ley de Impuestos Municipales del municipio de Santa Ana”. La observación del CNR dice que Alba Petróleos no ha cumplido con los artículos 10 y 16 de la Ley de Lavado de Dinero y Activos. El artículo 10 de la Ley de Lavado manda a que las empresas, en este caso Alba Petróleos, tengan un Oficial de Cumplimiento de dicha ley dentro de la empresa. Esta es otra prueba contundente de la gigantesca corrupción de la PDVSA de Chávez y Maduro con los regímenes del FMLN en ese país al igual que con los gobiernos de Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Surinam donde han sido detectados los mismos patrones de corrupción con miles de millones de dólares “desaparecidos” en paraísos fiscales y cuyo seguimiento continúan haciendo las autoridades financieras globales.

MEDIO

EL VECINO SE APROVECHA:

En medio de las decisiones tomadas por el gobierno de Guyana en referencia a la extracción petrolera que ya está por sobrepasar la producción venezolana y el avance de las concesiones a petroleras transnacionales el columnista de El Universal Alvaro Montenegro señalaba recientemente en uno de sus escritos lo que llamó “El Esequibo según Caricom” donde textualmente acotaba: “Prohibido olvidar que en la reciente conferencia de jefes de gobierno de la Comunidad del Caribe (CARICOM), efectuada en la isla de Santa Lucía del 3 al 5 de julio, esos 15 países reafirmaron su “apoyo firme e inquebrantable al mantenimiento y la preservación de la soberanía e integridad territorial de Guyana”. En ese grupo figura Cuba, que estuvo representada por su presidente Miguel Díaz-Canel y respaldó la posición del gobierno de Guyana frente a la histórica reclamación venezolana. Nos resulta inconcebible que cualquier venezolano con sentimientos patrios enterándose de esa posición caribeña, todavía desee ayudar a países que nos perjudican. La Asamblea Nacional reaccionó enseguida rechazando ese pronunciamiento, y dejó claro que el Acuerdo de Ginebra es el único mecanismo aceptable de resolución del diferendo. El gobierno también debería mostrar su decidido repudio, y cortar toda ayuda a esos países”. Pues bien, ya vamos para dos meses y ni Maduro ni ninguno de sus capitostes ha dicho absolutamente nada, mientras seguimos regalando petróleo a Cuba, país que a través de Fidel Castro hizo comprometer a Hugo Chávez a desistir de la reclamación del territorio Esequibo que nos pertenece para asegurarse su fallido ingreso al Consejo de Seguridad de la ONU en 2006, al prometerle los votos de los países del Caricom. Fue la forma de Fidel agradecer a Guyana su cooperación en la guerra de Angola al facilitarle aterrizajes y estadía de sus tropas en el camino de África a Cuba. Todavía hoy pretenden esconder lo que fue una verdadera traición a la Patria.

ORO SANGRIENTO:

“Venezuela, el Paraíso de los Contrabandistas” es el título del amplio reportaje de Infoamazonía.org donde los periodistas Algimiro Montiel y Jorge Benezra hablan de que “todos los ingredientes para un mineral de conflicto se pueden encontrar en el sur de Venezuela. Un cóctel peligroso de múltiples grupos armados y oficiales corruptos controlan la extracción de oro del país antes de llevarlo a las fronteras”. El titular del segmento es “Crimen organizado controla la explotación de oro en Venezuela”. Los testimonios, las fotos y los videos son pruebas contundentes del “estado forajido” en que se ha convertido el sur de nuestra patria. Sorprende como “los alimentos, medicinas, combustible y dinero en efectivo que por años han escaseado en el resto del país se encuentran en abundancia en estos caminos. Es todo un mundo paralelo” escriben. El enlace que tenemos en www.runrun.es nos lleva a la página principal donde las secciones Minas de Oro, Refugiados, Fiebre de la Selva, Encrucijada del Caribe y Alrededor del Mundo se despliegan con la amplia investigación que por meses hicieron. Con solo este segmento referente a la población de El Callao se pueden dar cuenta de la situación: “El otrora tranquilo poblado tenía 20.000 habitantes en 2011, donde pequeños comercios vendían rudimentarias joyas doradas y oro cochano sin temor a robos. Ahora, unos 100.000 pobladores hacen vida en El Callao, mientras entre 300.000 y 500.000 mineros recorren las numerosas minas en el sur de Venezuela. El Callao se encuentra dentro del Arco Minero del Orinoco, un mega proyecto patrocinado por el gobierno que cubre 12% del territorio venezolano”. Entre las revelaciones de la investigación aparecen las complicidades de los entes militares, policiales y guerrileros de las FARC y el ELN. Casualmente en otro reportaje de CNN sobre el mismo tema titulado “Un rastro de oro sangriento conduce al gobierno de Venezuela” los periodistas Isa Soares, Vasco Cotovio y William Bonnett muestran las minas, los mineros, los cuerpos mutilados de quienes “no se portaron bien”, los tipos de formas de la extracción aurífera y una reveladora fotografía de supuestos “pranes” uniformados que serían los encargados de la seguridad en esas minas. Por supuesto que las evidencias de la participación del ELN y las FARC también son aportadas en un sorprendente programa especial que ha sido presentado en varias emisiones de la cadena global.

CERTIDUMBRES:

Un reclutado contó que el oro extraído en Venezuela es llevado a la frontera con Colombia por traficantes que muchas veces actúan en coordinación con la Guardia Nacional de Venezuela. Los soldados aceptan sobornos, o vacunas, para garantizar el paso seguro del oro. Algunas veces los soldados proveen vehículos blindados para trasladar el metal. Pero no solo los militares venezolanos participan en el contrabando. Bandas delictivas venezolanas y grupos armados colombianos también participan en el contrabando de oro. En particular, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, el grupo guerrillero más antiguo y grande de Latinoamérica ahora que las FARC se desmovilizaron en 2017, ha ampliado su presencia en las regiones mineras venezolanas. El oro es una importante fuente de ingresos del ELN, junto con la extorsión y el narcotráfico, opinan analistas. El ELN por lo general depende de una red de contrabandistas, llamados mulas, que se ven obligados a usar sobornos para cruzar las líneas de la Guardia Nacional y los puntos de control de grupos armados para llevar el oro a la frontera con Colombia. Para atravesar el oro por la frontera, más traficantes deben participar si las cantidades son considerables. Harold lo explica: “Supongamos que estamos hablando de uno o más kilos. Esta gente que lo saca [el oro] de la fuente es directamente responsable de llevarlo a Cúcuta [la primera ciudad importante que los venezolanos encuentran después de cruzar a Colombia]. Paga a un Guardia Nacional un poco, luego otro poco a otra Guardia Nacional y así”. Tratar de evadir esos peajes puede ser mortal. “Si quieren cobrarte, o pagas o mueres”, dijo Harold. Los diferentes grupos que controlan la frontera – incluidas organizaciones paramilitares de derecha y guerrilleros de izquierda – hacen que el recorrido sea peligroso. “Las mulas [que transportan el oro] pueden cruzarse con ambos grupos en la frontera. En un solo viaje te encuentras con la Guardia Nacional, la policía y el CICPC [el cuerpo de policía de investigaciones criminalísticas]”, dijo, y pone los ojos en blanco. “Todos cobran vacuna, incluyendo policiales y oficiales de migración de Colombia.”“Todos comen de esto”, agregó.

Más Runrunes…