El activista prodemocracia Joshua Wong fue detenido en Hong Kong

El activista prodemocracia Joshua Wong fue detenido este viernes en Hong Kong, un día antes de una manifestación prevista en la ciudad que ha sido prohibida por la policía, informó su partido.

“Nuestro secretario general @joshuawongcf fue detenido esta mañana alrededor de las 7:30”, tuiteó el partido Demosisto. “Fue empujado por la fuerza adentro de una camioneta privada en la calle a plena luz del día. Nuestros abogados trabajan en el caso ahora”, agregó.

Hong Kong, región semiautónoma del sur de China y ex colonia británica, vive su mayor crisis política desde hace más de veinte años con acciones de protesta casi diarias.

BREAKING: Our secretary-general @joshuawongcf was just arrested this morning at roughly 7:30, when he was walking to the South Horizons MTR station. He was forcefully pushed into a private minivan on the street in broad daylight. Our lawyers following the case now.

— Demosisto? ???? (@demosisto) August 30, 2019