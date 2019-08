Florida en vilo por el paso del potente huracán Dorian

El Centro Nacional de Huracanes en su reporte de las 5 am reporta que Dorian ya es «extremadamente peligroso» con vientos máximos sostenidos de 105 millas por hora. La Florida sigue en vilo por que aún los expertos no pueden determinar aún cuál será la zona donde impactará el grueso del fenómeno.

El Centro Nacional de Huracanes sigue insistiendo que a 4 días de que Dorian toque tierra es muy difícil predecir el punto exacto de impacto. Dependiendo de los modelos puede ser en cualquier área desde los Cayos de Florida hasta las costas de Georgia.

De acuerdo al más reciente reporte del Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) avanza hacia las Islas Bahamas y se espera que llegue a costas de Florida entre domingo lunes.

Dorian se mueve hacia el noroeste del Atlántico a 12 millas por hora (19 km/h), y que debería acercarse al noroeste de Bahamas el sábado, y pasar cerca o sobre porciones de las islas el domingo.

«Se prevé un fortalecimiento en los próximos días y se espera que Dorian se convierta en un huracán mayor más tarde» este viernes, dijo el NHC.

“Se espera que peligrosa marejada produzca importantes inundaciones costeras» en el noroeste de Bahamas. «Cerca de la costa, el oleaje será acompañado de grandes y destructivas olas”, indica el reporte.

El NHC alerta que es probable que el oleaje comience a afectar las orillas orientadas al este de las Bahamas y la costa sureste de los Estados Unidos en los próximos días.

While #Dorian is the major weather story in the coming days, keep an eye on the Atlantic's Main Development Region for another tropical cyclone. Calibrated ECMWF EPS is up to an 80% chance for future development. If development takes place, odds are it will track out to sea. pic.twitter.com/pQZpljDUhh

— Michael Ventrice (@MJVentrice) August 30, 2019