Luis Manuel Aguana: A punto de unas elecciones

Posteado en: Opinión

Los nuevos nombramientos realizados por el Presidente Encargado Juan Guaidó apuntan a una reafirmación de la ruta que lleva a un acuerdo electoral con el régimen de Nicolás Maduro Moros. Ya sean abiertos o encubiertos, esos acuerdos parecieran estar más cerca de lo que la gente supone. ¿Y por qué lo digo? No es un secreto para nadie que el partido Voluntad Popular ya está en campaña electoral. Si no, que lo digan los envases de leche con identificación de VP que están repartiendo, en una asombrosa manifestación de populismo exacerbado, solo comparable con el mismo régimen. (Asimplevista.com, VP reconoce la veracidad de alimentos con su logo y rechaza esa práctica, en https://www.asimplevista.com/ aqui/vp-rechazo-imagenes- sobre-presunta-entrega-de- alimentos-con-logo-del- partido/).

Aunque la organización política negó oficialmente la práctica de entregar alimentos a la población, lo cierto es que para los venezolanos no es nuevo este tipo de argucias, donde se manipulan sin escrúpulo alguno y con fines políticos, las necesidades más sentidas de la población. Sin embargo lo importante allí, no es la leche que repartieron, es la solución que la oposición oficial le está dando a la crisis venezolana, comenzando por el partido del Presidente Encargado, que ignora por completo la urgencia de vida de los venezolanos, así como la estructura criminal de quienes están ejerciendo ilegalmente el poder en Venezuela.

Al parecer los Estados Unidos están más conscientes de eso que la oposición oficial cuando les exige a través de las declaraciones públicas de sus voceros para Venezuela que Maduro tiene que estar fuera del poder antes de proceder a una elección presidencial en nuestro país, estableciendo de esa manera un mayor reconocimiento al Estatuto de la Transición del que ha demostrado hasta ahora tener quienes inventaron ese instrumento. Los norteamericanos tienen más claro el mantra que ellos. Y ese es precisamente el problema que ahora nos ocupa.

En nota de la periodista Sabrina Martín del PanamPost, Elliott Abrams, enviado para Venezuela de la Casa Blanca, declaró que “…la Casa Blanca no le dará su respaldo a unas elecciones en el país suramericano si en la boleta hay alguno de los dos hombres que se disputan el poder: Maduro o Guaidó. El diplomático estadounidense indicó que si ellos quieren postularse, primero tendrían que dejar el cargo para evitar que haya peleas sobre si se manipuló la votación”(ver PanamPost, EEUU: no apoyaremos elección entre Maduro y Guaidó bajo condiciones actuales”, en https://es.panampost.com/ sabrina-martin/2019/08/28/ eeuu-maduro-guaido-elecciones/ ).

Y ahora yo me pregunto, ¿es que los Estados Unidos, que siempre habían estado en contra de un proceso electoral con el régimen por criminales, ahora si lo acepta pero sin Maduro? ¿Cómo es eso? ¿Qué paso en el medio del camino que el régimen dejo de ser para EEUU un atajo de delincuentes que usurpan el poder y no lo entregan a su legitimo sucesor, Juan Guaidó, investido como Presidente Encargado hasta producirse unas elecciones libres desde el 23 de Enero de 2019?

Responder a esa pregunta es sumamente importante porque en ello se va la estabilidad de Venezuela por un caño en las próximas semanas cuando la oposición oficial anuncie al país “que se llegó a un acuerdo con el régimen” para ir a unas elecciones sin cambiar absolutamente nada en las condiciones electorales, salvo el cambio facial de los Rectores del CNE, y sin desmontar la Asamblea Nacional Constituyente ilegitima. ¿Es ese el “cese de la usurpación de la trilogía?

Tengo la lamentable impresión que la oposición oficial volvió a convencer a los Estados Unidos como lo hicieron el 30 de Abril de que los delincuentes se irán sin más solo porque ellos creen que ganaran unas elecciones. Diosdado y Maduro deben estar muertos de la risa. La contraoferta norteamericana fue que si ya negociaron elecciones con el régimen entonces en la papeleta no pueden ir ni Maduro ni Guaidó. Pero es que Guaidó no estaba allí en primer lugar para ser candidato de nada, como equivocadamente se distorsionó este cuento. Guaidó debía recibir el cargo de acuerdo al Artículo 233 Constitucional para llamar a unas elecciones libres, transparentes y autenticas luego de un periodo que llamamos transición, y posterior a que Maduro y sus delincuentes desalojaran el poder.

Se ha confundido de tal manera a los venezolanos que ya la gente cree que Guaidó es candidato presidencial en unas elecciones que nadie entiende porque se las están metiendo al país por los ojos con programa de gobierno incluido (Plan País). ¿En qué loquera estamos? ¿A los venezolanos se les olvidó que Maduro y su régimen –ambos- se tienen que ir primero antes que esas elecciones puedan darse? ¿Qué se debe hacer una fumigación de todas las alimañas que hay en el CNE antes de proceder a realizar cualquier elección?

Pero lo peor no es eso. El país implosiona por todos los costados. Las soluciones deben darse inmediatamente, no para dentro de 6 meses o más, que es lo que nos pretenderán vender con unas elecciones con el régimen, cuando es ahora mismo que la gente y en especial los niños, se mueren de hambre y de mengua en los hospitales. Que la hiperinflación está acabando ahora mismo con el ya menguado bolsillo de los venezolanos que no pueden comprar nada para llevar a sus mesas. Es por eso, por si no lo recuerda VP o el resto del G4, que tenía que haber un cese inmediato de la usurpación, para que el Presidente Encargado Juan Guaidó comenzara un gobierno que corrigiera esos problemas. ¡Juan Guaidó no tiene ningun sentido fuera de ese contexto! ¡Eso es lo que hay que entender!

Pero no, lamentablemente vemos al Presidente Encargado en una comparsa electoral que nos anuncia a gritos que el régimen esta a la espera de una elección acordada con ellos. ¿Quién ha ganado con ese dialogo? ¿Es que la oposición cree de verdad que el régimen delincuente de Nicolás Maduro Moros les entregará el poder electoralmente así nada más, después de todo lo que ha pasado en Venezuela?

Responsablemente debemos recordarles a los dirigentes políticos que han distorsionado toda esta historia a favor de ir a unas elecciones con el régimen de Maduro, que los norteamericanos han rechazado desde un comienzo esta “solución” a la crisis porque no es verdaderamente una solución, ya que con eso no saldremos del régimen castro-chavista-madurista enquistado en Venezuela.

Los norteamericanos saben a profundidad la naturaleza criminal de quienes gobiernan Venezuela (con implicaciones y lazos internacionales incluídos) y han tratado de convencer sin éxito a la oposición oficial que sin salir antes del régimen jamás habrán elecciones libres. Sin embargo lamento decir que para EEUU resulta completamente intrascendente lo que nos suceda aquí adentro con tal y que no seamos una amenaza para la región y para su seguridad nacional. Si la oposición oficial les promete que con irse a la cama con Maduro se resuelve el problema regional, ellos no pondrán ninguna objeción tal como paso el 30 de Abril.

Lamentablemente se equivocan de nuevo y esa equivocación la pagaremos todos los venezolanos y a la sazón los mismos Estados Unidos también porque al no resolverse el problema, como creemos que va a pasar, la situación se agravará, y tendrán necesariamente que ocuparse unilateralmente del problema, y lo que están tratando de evitar creyéndoles a los irresponsables del G4, lo tendrán acrecentado en el cortísimo plazo con peores consecuencias para los venezolanos y para ellos como guardianes del hemisferio, y por supuesto a un costo muchísimo más alto para todo el mundo.

Se equivocan porque una farsa electoral como la que están planteando en la oposición oficial, engañando a la población de que eso constituye el “cese de la usurpación”, no resuelve inmediatamente la hiperinflación producto del régimen que todavía se encuentra mandando en Miraflores, el hambre y las enfermedades de los más necesitados, la crisis del sector eléctrico, la crisis hospitalaria, la crisis del transporte, la crisis de la comida, etc., etc., etc., generando una aceleración a la crisis regional provocada por el éxodo masivo de aquellos que solo esperan este ultimo chance para no irse del país. Esto les dará la excusa perfecta para marcharse porque esas elecciones las guisará el régimen de nuevo a su favor.

Y ustedes dirán ¿y entonces cuál es la solución? Todo esto mis queridos amigos solo se resuelve de manera inmediata con una intervención de carácter humanitario, con la solicitud del R2P a la Comunidad Internacional, y la aprobación del 187#11 Constitucional en la Asamblea Nacional. Pero para eso hace falta que resolvamos primero un verdadero “cese de la usurpación”.

Desde la Alianza Nacional Constituyente-ANCO, propusimos una vía inmediata, express, para resolver ese “cese de la usurpación” a través de un Plebiscito que entregue el poder al sucesor legítimo que el pueblo decidió el 23 de Enero de 2019 para que cumpla con su mandato Constitucional de un Gobierno de Transición y Elecciones Libres, con el apoyo de una fuerza que nos respalde internacionalmente. Ignorar la propuesta porque estamos a punto de unas elecciones que negociaron a expensas de la credibilidad ingenua de los venezolanos, no significa que no exista como solución para Venezuela (que no para los intereses de muchos de la oposición oficial) aun cuando estemos todavía a tiempo para aplicarla…

Caracas, 30 de Agosto de 2019

Blog: http://ticsddhh.blogspot.com/

Email: [email protected]

Twitter:@laguana