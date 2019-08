Trump sobre General Motors: ¿Deberían empezar a regresar a EEUU?

El presidente Donald Trump dijo el viernes que General Motors Co (GM), el mayor fabricante de automóviles de Estados Unidos, debería comenzar a regresar sus operaciones a Estados Unidos. Así lo reseña voanoticias.com

En medio de la disputa comercial con Beijing, Trump recordó que “grandes plantas” de General Motors fueron llevadas a China antes de que asumiera la presidencia.

“General Motors, alguna vez el Gigante de Detroit, ahora es uno de los fabricantes de automóviles más pequeños de allí”, escribió Trump en Twitter.

“Llevaron grandes plantas a China (…) Eso pese a la ayuda salvadora que les dio EE.UU. ¿Ahora deberían empezar a regresar a Estados Unidos?”, cuestionó.

General Motors, which was once the Giant of Detroit, is now one of the smallest auto manufacturers there. They moved major plants to China, BEFORE I CAME INTO OFFICE. This was done despite the saving help given them by the USA. Now they should start moving back to America again?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2019