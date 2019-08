¡Es oficial! El venezolano Yordan Osorio firmó con el Zenit de San Petersburgo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El central vinotinto Yordan Osorio vestirá la camiseta del Zenit de San Petersburgo en calidad de cedido durante la presente temporada. El club ruso pagó un millón de euros por la cesión, y tendrá la opción de adquirir la ficha del venezolano por siete millones de euros al final de la campaña.

Por: Sport Venezuela

Osorio, de 25 años de edad, esperaba tener cabida dentro del Porto, conjunto al que regresó tras su paso por el Vitória de Guimarães, también en calidad de cedido, en la temporada 18/19.

El zaguero destacó en la Copa América con la selección de Venezuela, pero al final Sérgio Conceição (DT del Porto) no se convenció y lo relegó al banquillo o a las gradas.

Yordan Osorio is a Zenit player! ?

Zenit and @FCPorto have reached a deal for the Venezuelan central defender to come to Russia on loan until the end of the season.

Welcome, Yordan! pic.twitter.com/kmp37poRSK

— FC Zenit in English? (@fczenit_en) August 31, 2019